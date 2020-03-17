2020-03-17T18:14:44+03:00
Общество

35 рублей в день на человека: мать 11 детей рассказала, как удается жить на такую сумму

Многодетные супруги из Ростовской области уверены, что счастье не в деньгах
Дадаян Давид
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Надежда со своими детьми.Надежда со своими детьми.Фото: Дадаян Давид
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Надежда и Давид Джагарян вместе уже 17 лет. За это время им пришлось пройти через многие трудности и лишения. Проще сказать, сложные времена были всегда, но пара никогда не отчаивалась и старалась создавать счастье своими силами. Главное - это то, что происходит внутри, а не снаружи. На своем примере супруги подтверждают эту бессмертную истину.

«САМА ВЫРОСЛА В ДЕТСКОМ ДОМЕ»

За время совместной жизни у них родилось 11 детей - семь мальчиков и четыре девочки. Как призналась Надежда, она всегда мечтала иметь большую семью, потому что сама выросла в детском доме. О своих родителях женщина практически ничего не знает, но зато уверена в собственной семье. Ее сыновья увлекаются спортом: играют в футбол и занимаются на турниках. Старшая дочь - 18-летняя Мария - учится в таганрогском колледже на проводника. Большинство ребят ходят в школу, другим только предстоит выйти на первую в своей жизни линейку. Младшему сейчас три годика.

Надежда с самым маленьким сыном Арамисом и молодым барашком Фото: Дадаян Давид

Надежда с самым маленьким сыном Арамисом и молодым барашкомФото: Дадаян Давид

Много лет Надежда и Давид жили в хуторе Платов Кашарского района. Там у них был дом, который вряд ли можно назвать комфортным: вода была только на улице, как и туалет. В общем, условия жесткие, но куда деваться. Зато летом прошлого года на государственные деньги супруги купили новое жилье под Таганрогом в хуторе Рожок. И теперь у них просторный дом со всеми коммуникациями, несколькими спальнями, туалетом и нормальным отоплением - долгожданный подарок для многодетной семьи.

Мальчики увлекаются спортом. Ходят на футбол и занимаются ворк-аутом. Фото: Дадаян Давид

Мальчики увлекаются спортом. Ходят на футбол и занимаются ворк-аутом.Фото: Дадаян Давид

НЕТ ГРАЖДАНСТВА, НО ЕСТЬ РАБОТА

Глава семьи Давид Джагарян всегда при деле и никогда не сидит на месте. Это при том, что у него нет российского гражданства. Мужчина приехал на Дон из Армении 17 лет назад, но так и не получил заветные документы. В попытках получить паспорт и официально зарегистрировать брак супруги то и дело натыкаются на бюрократические препятствия: то вдруг документы неправильно оформили, то заявление не вовремя подали. Да и мало кто из чиновников, по их словам, готов выслушать ситуацию и принять необходимые меры.

Однако есть и те, кто готов поддержать семью в этом вопросе. Например, волонтеры из благотворительного фонда «Мамины руки» стараются сделать так, чтобы Давид получил заветное гражданство. Они уверены: он имеет на него все моральные права, так как свой долг выполняет на все сто процентов, воспитывая стольких детей.

А пока же мужчина не может официально устроиться на какую-либо стабильную работу. Многодетный отец перебивается на шабашках и каждый день старается заработать хоть пару тысяч на самое необходимое.

ВСЕ РАЗЛЕТАЕТСЯ ЗА ОДИН ПРИСЕСТ

Ко всему прочему Давид еще и мастер на все руки. На новом участке он буквально с нуля в одиночку построил целый сарай для скота. Сейчас в отдельном загоне пасутся девять баранов и пять коз, две из которых дают молоко.

- Одна беременная - это значит, что скоро у нас будет пополнение, - с улыбкой говорит Надежда.

Помимо крупных животных, в доме вальяжно расхаживают два кота и бегает собачка. Надежда рассказала, что в планах у них еще завести корову.

Домашнее хозяйство многодетной семьи Фото: Дадаян Давид

Домашнее хозяйство многодетной семьиФото: Дадаян Давид

К слову, ежедневный рацион супругов с детками точно такой же, как и у всех остальных: по праздникам - шашлык из баранины, в будни - свои соленья-варенья, борщ, каша, мясо, плов. Вот только готовить приходится по четыре раза в день. А блюда варятся только в больших кастрюлях - каждая по 10-20 литров и так, чтобы хватило на всех. Готовят, кстати, всей семьей.

Очень часто хозяйке помогает ее муж Давид. Мужчина часами стоит за плитой, пока супруга занимается другими делами - стирает, убирает, кормит животных.

- Правда, все разлетается за один присест, - смеется Надежда, нахваливая мужа.

Сейчас многодетная семья живет на 18 тысяч рублей в месяц, большая часть их которых - государственные пособия на детей. Кажется, по сегодняшним меркам это просто невозможно, даже если за домом пасется целое стадо. Но супруги не унывают. Несколько раз в день большая семья собирается на кухне за длинным столом и делится впечатлениями за день.

И теперь времени друг на друга у них будет еще больше: волонтеры подарили им стиральную машину, и вся семья очень рада такому подарку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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