2020-03-11T12:27:00+03:00
Общество

«Надеюсь на Бога и удачу!»: Жена ростовского летчика Константина Ярошенко рассказала о встрече с омбудсменом России Татьяной Москальковой

Уполномоченный по правам человека в РФ намерена обратиться в Красный крест [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Жена Константина Ярошенко Виктория. Фото: семейный архивЖена Константина Ярошенко Виктория. Фото: семейный архив
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В московском Доме прав человека уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с женой и дочерью ростовского летчика Константина Ярошенко. Омбудсмен намерена обратиться в Красный Крест с просьбой посетить осужденного в США пилота.

В течение девяти лет Константин Ярошенко отбывает наказание в американской тюрьме за за перевозку крупной партии наркотиков. Его задержали в Либерии агенты ФБР в 2010 году. Ростовского летчика признали виновным в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии кокаина, часть которого предназначалась для поставки в Америку. Свою вину осужденный полностью отрицает до сих пор, считает решение провокацией, а дело - сфабрикованным. Все девять лет семья пилота с нетерпением ждет возвращения главы семьи домой.

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с женой и дочерью Константина Ярошенко
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- О подробностях пребывания мужа в американской тюрьме я часто узнаю от журналистов и из Интернета. Знаю о том, что состояние здоровья супруга ухудшилось в конце февраля. Все это очень тяжело, - рассказывает жена осужденного ростовского летчика Виктория Ярошенко. - На встрече с омбудсменом говорили о состоянии здоровья мужа, проблемах с ногой и зубами. Я очень рассчитываю на ее помощь, надеюсь на Бога и удачу!

После встречи с супругой Константина Ярошенко, уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова решила обратиться в Красный Крест с просьбой посетить российского гражданина, чтобы понимать, какое у него заболевание, насколько оно опасно для жизни и здоровья, какое лечение получает осужденный пилот.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», летчика Константина Ярошенко приговорили в 2011 году в США к 20-и годам лишения свободы. Сейчас он отбывает наказание в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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