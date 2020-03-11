«Ростов скоро вообще без деревьев останется!»: Алексей Логвиненко назвал «катастрофой» ситуацию с озеленением в городе

На состоявшемся сегодня, 11 марта, заседании городской Думы Ростова-на-Дону градоначальник Алексей Логвиненко сурово отчитал подчиненных за слабую работу по озеленению донской столицы. По его мнению, город стремительно теряет свои зеленые «легкие» из-за сноса деревьев без соответствующей компенсации - замещать ликвидированные растения никто не спешит, а профильные комитеты бездействуют, не проявляя должной инициативы.

«НОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ МОЖНО ЖДАТЬ 25 ЛЕТ. НАМ ЭТО НУЖНО?»

В качестве повода для обсуждения неудобной темы Алексей Логвиненко использовал публикации в областных СМИ (в том числе и «Комсомольской правды — Ростов»), где неоднократно поднимались вопросы сноса деревьев, тревожащие ростовчан.

- Журналисты посчитали, что за последнее время количество снесенных зеленых насаждений превышает число компенсационных посадок. Почему так происходит? - живо поинтересовался он на заседании гордумы у подчиненных.

Глава ростовского департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Анна Нор-Аревян сослалась на существующие нормативы.

- За каждое снесенное дерево мы должны по действующему закону посадить 1,3 дерева. При этом срок компенсационной посадки устанавливается администрациями районов, контроль за этими работами осуществляется ими же. Мы плотно работали с контрольно-счетной палатой в 2016-2018 годах. В тот период у нас была проблема с финансированием компенсационных посадок, они не закладывались в бюджет в необходимом объеме. В этом году мы эту ситуацию при планировании бюджета исправили, - отметила Анна Нор-Аревян.

Однако полученный ответ сити-менеджера явно не удовлетворил. Он продолжил серьезный разговор о мерах по озеленению Ростова.

- Сколько в процентном отношении от общего количества деревьев сносит мэрия, а сколько — представители бизнеса? - не успокаивался Логвиненко.

Анна Нор-Аревян пояснила, что такими данными владеют администрации районов.

Присутствующие на заседании главы заявили, что более половины деревьев сносит именно бизнес. А вот конкретных сроков компенсационной посадки новых растений якобы нет - поэтому такая печальная ситуация и происходит.

Деревья в Ростове сносят часто и помногу, чего не скажешь о посадке молодых саженцев. Фото: Анатолий Котляров

- Что же это получается? Мы даем разрешение на снос, обязываем к компенсационной высадке, но не указываем сроков по ее реализации. Так можно ждать 25 лет, пока что-то посадят взамен, когда это будет уже никому не нужно. Почему нельзя поступать по-другому — сначала требовать от бизнеса посадки молодых деревьев, а уже потом разрешать спиливать старые? Почему нет четких сроков по компенсационной высадке? Посмотрите на улицы города. У нас становится все меньше и меньше деревьев. Так их скоро вообще не останется в Ростове. Это катастрофа, - резюмировал Алексей Логвиненко.

«РАЗРЕШАТЬ СНОСИТЬ ДЕРЕВЬЯ НУЖНО ТОЛЬКО ТЕМ, КТО ИХ СНАЧАЛА БУДЕТ САЖАТЬ»

Критического замечания от градоначальника удостоился и глава комитета по охране окружающей среды донской столицы Андрей Куренков, которого сити-менеджер упрекнул в том, что Ростов за 2,5 года его работы стал «лысее».

- Прокурор города Петр Треглазов говорит, что в разрешении на плановый снос указываются сроки высадки новых деревьев. Вот только их не контролируют. А вы, Андрей Геннадьевич, утверждаете, что таких сроков нет. Кто должен лучше знать — вы или прокурор? - задал резонный вопрос глава горадминистрации.

- Мы должны лучше знать, - смущенно признался Андрей Куренков.

Алексей Логвиненко напомнил главе комитета, что тот работает в должности не первый день и потребовал ответственнее относится к своим обязанностям.

- Сколько вы работаете? Два с половиной года? За это время наш город стал только «лысее» — и вы этот вопрос с деревьями даже ни разу не обозначили. Ни передо мной, ни перед депутатами гордумы. Вот и подумайте, надо вам вообще занимать этот пост. Есть ли польза от вашей работы? На сегодня я вижу, что ее нет. Подумайте, - недвусмысленно предупредил градоначальник Куренкова.

Завершая дискуссию, глава городской администрации поручил проработать вопрос о возможности законодательного закрепления нормы об экологической ответственности бизнеса, согласно которой для получения разрешения на снос деревьев нужно будет первоначально высаживать молодые растения.

- И это должны быть не полуметровые «карлики», а деревья высотой в два-три метра. Через несколько лет от них уже будет нормальная тень. Породы для высадки тоже следует подбирать соответствующие. Клены, рябины, хвойные. За саженцами нужно ухаживать, поливать их. Все должно быть красиво и нравится горожанам. За два, максимум, три года эта проблема должна быть в Ростове-на-Дону решена — это явно вопрос не из разряда таких, которыми нужно заниматься долгие годы, - уверенно подчеркнул Алексей Логвиненко.

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