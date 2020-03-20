2020-03-20T16:38:09+03:00
Общество

«Красавицы при исполнении»: запускаем конкурс на звание самой прекрасной сотрудницы ГУФСИН

Право выбрать победительниц предоставляем нашим читателям
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Голосуйте за «Красавиц при исполнении»Голосуйте за «Красавиц при исполнении»
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«Комсомольская правда – Ростов» объявляет конкурс красоты среди сотрудниц системы исполнения наказания. Эти женщины, которые с честью несут службу, прекрасны и в форме, и в гражданской одежде. Читателям предстоит непростая задача – определить, кто из них достоин звания «Первой красавицы при исполнении». Голосование будет длиться месяц.

Три участницы, набравшие наибольшее количество голосов, получат ценные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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