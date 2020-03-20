«Красавицы при исполнении»: запускаем конкурс на звание самой прекрасной сотрудницы ГУФСИН
Право выбрать победительниц предоставляем нашим читателям
Голосуйте за «Красавиц при исполнении»
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«Комсомольская правда – Ростов» объявляет конкурс красоты среди сотрудниц системы исполнения наказания. Эти женщины, которые с честью несут службу, прекрасны и в форме, и в гражданской одежде. Читателям предстоит непростая задача – определить, кто из них достоин звания «Первой красавицы при исполнении». Голосование будет длиться месяц.
Три участницы, набравшие наибольшее количество голосов, получат ценные призы.
ИСТОЧНИК KP.RU