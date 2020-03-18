2020-03-18T13:13:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Отмена занятий из-за коронавируса в В Ростове-на-Дону: в школах продлили весенние каникулы

Отмена занятий из-за коронавируса в В Ростове-на-Дону: рассказываем, когда ученики смогут сесть за парты
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Школьники смогут учиться дистанционноШкольники смогут учиться дистанционноФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростове-на-Дону произошла отмена занятий в школах из-за коронавируса. Весенние каникулы в донских школах продлятся с 23 марта по 12 апреля. Учащиеся приступят к учебе на две недели позже из-за опасности коронавируса.

Для школьников и учащихся среднего профессионального образования будет организована поддержка дистанционного обучения.

- Каникулы продлены до 12 апреля на всей территории РФ, включая Ростовскую область. Даты проведения Всероссийских проверочных работ будут и ЕГЭ в досрочный период перенесен в основные даты проведения, - сообщила министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина.

Отметим, что в Ростовской области в настоящее время не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Крупнейшие вузы донского региона перешли на дистанционное обучение. Студентам рекомендовали отказаться от посещения общественно-массовых мероприятий и на время уехать из общежитий домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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