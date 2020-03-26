Вожатый успокаивал детей, пока их вели на расстрел: на Дону рассекретили неизвестные факты о преступлениях фашистов

В Ростове-на-Дону состоялась пресс конференция, посвященная ранее неизвестным фактам геноцида мирного населения фашистскими захватчиками. Ученые и эксперты изучили огромное количество документов и рассказали о зверствах, которые повергнут в шок любого. Исследования проводились под руководством Российского исторического общества. Новость об этом опубликовали на официальном сайте ассоциации.

С начала этого года ученые обработали около 1200 архивных дел, которые вели сотрудники НКВД и Государственной чрезвычайной комиссии. Они фиксировали все происходящее в военное годы. Ученые проанализировали более 252 тысяч документов, справок и показаний.

- Они содержат в себе огромный объем информации, которая проливает свет на неизвестные случае геноцида мирного населения, - сказала руководитель РИО по Ростовской области Мария Понамарева.

Выяснились такие факты, от которых невозможно остаться равнодушным. Например, впервые стало известно о том, как фашисты расстреляли 72 пионера в Морозовском районе. Когда детей вели на смерть, с ними был вожатый. Он пытался успокоить их и раздал им по кусочку хлеба, который сохранился у него на черный день. В тот момент он наступил.

Еще более ужасный случай исследователи из показаний 11-летнего мальчика Бори. В период войны он поведал историю, от которой буквально "волосы становятся дыбом". Каратели жестоко убивали его беременную маму и двух младших братьев. Одному было два года, а другому четыре.

Теперь на месте военных преступлений направят поисковые отряды. Они попытаются найти останки погибших. Раскопки будут проводиться в донской столице и вблизи Шахт. Если активистам удастся найти останки, к их изучению привлекут криминалистов, сотрудников ФСБ и прокуратуры.