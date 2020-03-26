Как провести затянувшиеся весенние каникулы с ребенком и не умереть от скуки

Долгожданные для школьников весенние каникулы в этом году будут на две недели длиннее. Эпидемия коронавируса вынуждает ростовчан уходить на карантин - учиться и работаться из дома и лишний раз не выходить на улицу. В регионе объявили режим повышенной готовности, поэтому театры, концерты, музеи, выставки и прочие развлекательные учреждения закрыты. «Комсомолка» предлагает вам провести это время с пользой.

Неожиданно для себя многие родители столкнулись с тем, что весенние каникулы из-за мер безопасности, принятых в Ростове из-за коронавируса, им необходимо провести вместе с детьми. В условиях, когда родителю приходится работать из дома, надо найти интересное занятие для детей, которое хоть на какое-то время отвлечет мальчишек и девчонок.

Для школьников, у которых неожиданно наступили самые длинные весенние каникулы в их жизни, многие образовательные сайты открыли доступ к полезному контенту. Ваш ребенок любит головоломки, собирает крылатые фразы или его удивляют химические опыты? Тогда предложите ему посмотреть все это на специальных образовательных площадках. Обучение не покажется скучным, ведь вместо строгих педагогов ребят ждут увлекательные образовательные программы, которые больше напоминают развлечения. Кстати, в игровой форме даже самый несговорчивый ребенок легко справится с самой ненавистной работой - например, легкой уборкой или поиском нужных вещей.

Ребятам сложно переносить вынужденное отсутствие активности. Организуйте для детей подвижные игры - прятки, салочки и городки. Это поможет разнообразить свободное время.

Образование

Во время карантина не лишним будет уделить время образованию, тем более, что онлайн-платформы активизировались и едва ли не первыми объявили об открытии свободного доступа к лекциям, курсам и семинарам.

Каникулы - это отличное время, чтобы улучшить свои оценки, а для отличников - уйти вперед учебной программы и укрепить свои знания. Во многих школах каникулы продлятся всего неделю - до 29 марта. В течение дополнительных двух недель - с 30 марта по 12 апреля - дети будут учиться дистанционно из-за карантина по коронавирусу. Во всех школах образовательный процесс в это время будет осуществляться по-разному. Так, одни ребята будут заниматься на специальных онлайн-платформах, другие - получать задания через классных руководителей.

Найдите компанию для настольных игр

Дети редко играют в одиночку. Повезло, если у вас многодетная семья и всегда может найтись тот, кто свободен и готов составить компанию. В случае, если ребенок в семье один, а вы заняты, то можно позвать в гости друзей. Но придется удостовериться, что ни они, ни их родители не посещали в последнее время страны повышенного риска. К слову, самое время складывать большие пазлы, мозаики и проходить квесты, до которых раньше руки не доходили.

Спорт

Занятия спортом полезны в любом возрасте. Прогулки на свежем воздухе помогут развеяться и отдохнуть. Но если вы не хотите рисковать здоровьем и боитесь коронавируса, то простые упражнения можно выполнять и дома как детям, так взрослым. Отличным помощником в этом деле станет Интернет. Многие дипломированные тренеры ведут занятия в режиме онлайн, а также делятся советами с новичками. Найти подходящие уроки не составит труда, ведь выбор тренировок для детей и взрослых большой.

По мнению психологов, многие дети очень любят соревноваться. Любой, даже самый незначительный успех, может подтолкнуть ребенка на новые свершения. Попробуйте хотя бы неделю вместе с ребенком выполнять простые упражнения вроде приседаний, наклонов, отжиманий и прочего. Это поможет улучшить самочувствие и привить ребенку любовь к спорту, если родители не будут забывать периодически хвалить свое чадо.

Книги

«Чтение - вот лучшее учение», - эта поговорка знакома нам с детства. Но современные мальчишки и девчонки в большинстве своем не любят читать книги. Психологи советуют выяснить истинную причину нелюбви к книгам. Если проблема заключается в том, что ребенку просто не хочется ехать в библиотеку, которая находится далеко от дома, или тратить карманные деньги на книги, то хорошей альтернативой станут электронные книги. Любую книгу сейчас можно без труда найти в Интернете и скачать на мобильный телефон или компьютер. Такой подход поможет ребенку в дальнейшем обучении. Если ребенок слишком активен и его утомляет сам процесс чтения, то хорошим решением в этом случае станет совместное чтение по вечерам. В это время даже у самых резвых детей силы подходят к концу, а интересная история может увлечь ребенка. Если прочитать ее не до конца, то у школьника возникнет потребность узнать продолжение самому.

Музеи

Каждый из нас, не выходя из дома, может посетить главные музеи мира: увидеть главные шедевры живьем этой весной у вас вряд ли получится, а вот с помощью компьютерных технологий возможно. Загляните в Эрмитаж, Третьяковскую галерею, Лувр и многие другие. Кстати, школьникам это поможет при составлении тематических докладов, да и взрослые смогут почерпнуть для себя много нового.

Подарки своими руками

Ваш ребенок любит рисовать, лепить, шить или мастерить что-то своими руками? Все эти навыки пригодятся во взрослой жизни. Тогда попробуйте вместе ребенком создать поделки. Это поможет разнообразить досуг и лучше узнать друг друга. Созданные вещи легко могут использоваться в домашнем интерьере или стать отличным подарком для родственников и друзей. Кстати, вещи, созданные своими руками - хэнд-мейд, - сейчас в большой моде и стоят немалых денег. Предприимчивые родители даже перепродают вещи, созданные детьми, на популярных интернет-площадках. Покупателями становятся люди, у которых нет времени на изготовление поделок, а они нужны в садик, школу или на конкурс.

Еще один хороший способ разнообразить семейный отдых - совместное приготовление блюда по простому рецепту. Смастерить бутерброды или приготовить печенье под силу как девочкам, так и мальчикам. Это простое занятие не позволит ребенку остаться голодным, сделает его самостоятельнее, а в случае удачного результата позволит похвастаться перед родственниками и друзьями.

Совершайте добрые дела

Если у вас есть свободный час, то уделите его своему ребенку. Кто знает, возможно, через долгие годы именно эти домашние посиделки из-за карантина ваш ребенок, будучи взрослым, будет вспоминать с душевной теплотой.

В условиях пандемии коронавируса быть внимательным к близким особенно важно. Зачастую вокруг нас находятся люди, которым просто некому помочь. Рядом с вами живет одинокая пенсионерка или семья, которой нужна помощь? Поинтересуйтесь, все ли у них хорошо, ведь во время карантина некоторые не смогут самостоятельно сходить в аптеку или магазин, а предложенная помощь окажется как нельзя кстати. Только на вашем личном примере дети смогут научиться добру и быть более отзывчивыми к окружающим людям.

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