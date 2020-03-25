Коронавирус в Ростовской области: Василий Голубев запретил мероприятия от 50 человек. В среду, 25 марта, губернатор подписал распоряжение об усилении мер против распространения в регионе коронавирусной инфекции. В документ "О введении режима повышенной готовности" внесли изменения.

По новому распоряжению главы донского региона, на время приостановлено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, а также проведение досуговых мероприятий, численностью более 50 человек.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", ранее были запрещены все мероприятия с численностью от 500 человек.

На территории области приостановлено посещение образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку. Сейчас у студентов вузов обучение проходит по программам дополнительного образования проводится в дистанционном режиме, школьники пока находятся на каникулах.

Проведение занятий при дополнительного образовании возможно в группах не более 15 человек с согласия родителей. В спортивных секциях - не более 30 человек.

Региональному минздраву поручено в 10-дневный срок обеспечить режим полной готовности системы здравоохранения Ростовской области.

Напомним, в Ростовской области выявили первый случай заболевания коронавирусом. Опасной болезнью заразилась жительница Ростова-на-Дону, которая вернулась из Тайланда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ростовском аэропорту «Платов» отменили все международные авиарейсы

Жители и гости донского региона из аэропорта "Платов" в ближайшее время не смогут улететь за границу (подробнее).