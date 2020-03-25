2020-03-25T14:29:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростовской области: Василий Голубев запретил мероприятия от 50 человек

Губернатор усилил меры безопасности в регионе в связи с первым зараженным
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Коронавирус в Ростовской области: Василий Голубев запретил мероприятия от 50 человек. Фото: donland.ruКоронавирус в Ростовской области: Василий Голубев запретил мероприятия от 50 человек. Фото: donland.ru
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Коронавирус в Ростовской области: Василий Голубев запретил мероприятия от 50 человек. В среду, 25 марта, губернатор подписал распоряжение об усилении мер против распространения в регионе коронавирусной инфекции. В документ "О введении режима повышенной готовности" внесли изменения.

По новому распоряжению главы донского региона, на время приостановлено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, а также проведение досуговых мероприятий, численностью более 50 человек.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", ранее были запрещены все мероприятия с численностью от 500 человек.

На территории области приостановлено посещение образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку. Сейчас у студентов вузов обучение проходит по программам дополнительного образования проводится в дистанционном режиме, школьники пока находятся на каникулах.

Проведение занятий при дополнительного образовании возможно в группах не более 15 человек с согласия родителей. В спортивных секциях - не более 30 человек.

Региональному минздраву поручено в 10-дневный срок обеспечить режим полной готовности системы здравоохранения Ростовской области.

Напомним, в Ростовской области выявили первый случай заболевания коронавирусом. Опасной болезнью заразилась жительница Ростова-на-Дону, которая вернулась из Тайланда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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