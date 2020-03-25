2020-03-25T14:48:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Первая заболевшая коронавирусом в Ростове: женщина приехала из Тайланда

С характерными симптомами инфекции ее поместили в изолятор
Дадаян Давид
Поделиться:
Фото: REUTERSФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сегодня, 25 марта стало известно о том, что в Ростове-на-Дону официально подтвердился первый случай заражения COVID-19. Как сообщает федеральный Роспотребнадзор, инфицированная женщина приехала в донской регион из Тайланда.

На данный момент ее поместили в изолятор. У нее наблюдается все характерные симптомы коронавируса, а конкретно: высокая температура, боль в горле и кашель.

Между тем, под наблюдением остаются 1060 человек, из которых 72 ребенка. 10 человек отправили в инфекционный модуль ЦГБ, в том числе 3 пациента из аэропорта "Платов". 15 человек направлены в изолятор Детской больницы №2 и еще 25 человек отпустили за неимением симптомов вируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовские полицейские рассказали, чем грозят фейки про коронавирус - (подробнее)

В ростовском аэропорту «Платов» отменили все международные авиарейсы - (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Необычный полицейский, защитивший диссертацию по баранам, задержан за взятку
Министр здравоохранения РФ рассказал о первых 30-40 летних больных с коронавирусной пневмонией
«Любопытный» - новый способ получить быстрый и недорогой интернет от ТТК в Ростове-на-Дону
Губернатор Ростовской области Василий Голубев создал личную страницу «ВКонтакте»
ГК «Чистый город» и «ЭкоЦентр» переходят на дистанционный формат работы с населением
Жена футболиста "Ростова" Павла Мамаева рассказала о переезде семьи за границу
«Ростелеком» приступил ко второму этапу создания «умного города» в Шахтах
В Ростовской области выплаты к Международному дню театра получат ветераны сцены
Донской казак во время проводов на репетицию парада Победы предложил возлюбленной выйти замуж
В Ростове-на-Дону из-за коронавируса изменится расписание автобусов до аэропорта "Платов"
Ростовские школьники снимут ролики о ветеранах и передадут их в музей