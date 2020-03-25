Первая заболевшая коронавирусом в Ростове: женщина приехала из Тайланда

Сегодня, 25 марта стало известно о том, что в Ростове-на-Дону официально подтвердился первый случай заражения COVID-19. Как сообщает федеральный Роспотребнадзор, инфицированная женщина приехала в донской регион из Тайланда.

На данный момент ее поместили в изолятор. У нее наблюдается все характерные симптомы коронавируса, а конкретно: высокая температура, боль в горле и кашель.

Между тем, под наблюдением остаются 1060 человек, из которых 72 ребенка. 10 человек отправили в инфекционный модуль ЦГБ, в том числе 3 пациента из аэропорта "Платов". 15 человек направлены в изолятор Детской больницы №2 и еще 25 человек отпустили за неимением симптомов вируса.

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