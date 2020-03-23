Ростовские полицейские рассказали, чем грозят фейки про коронавирус
Вот уже который день Интернет лихорадит то самолетами, с которых якобы будут делать дезинфекцию воздуха в небе над Ростовом-на-Дону, то опустевшими полками из супермаркетов, а сейчас бродит еще одна страшилка - за картинки с приколами на тему нового вируса могут посадить на 15 суток.
В итоге слух-вирус стал распространятся в мессенджерах со скоростью звука. И в дело пришлось вмешаться сотрудникам Главного Управления МВД России по региону, там посоветовали шутникам перечитать административный кодекс.
- За распространение заведомо ложной общественно-значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусматривается административная ответственность, - говорится в официальном сообщении ведомства.
В частности, речь идет о пункте девять статьи 13.15 Кодекса административных правонарушений РФ. В нем говорится о наложение административного штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей.
Поэтому в донском главе призывают жителей региона проявлять бдительность и ориентироваться только на официальные источники информации. По официальным данным, ни одного подтвержденного случая коронавирусной инфекции на Дону нет.
ИСТОЧНИК KP.RU