В ростовском аэропорту «Платов» отменены все международные авиарейсы

В понедельник, 23 марта, в ростовском аэропорту «Платов» отменены все международные рейсы из донской столицы. Решение о временном прекращении полетов приняли в Росавиации.

Последними отмененными направлениями стали Ереван и Стамбул. Так, в столицу Армении авиарейсы не будут осуществляться до 1 мая текущего года, а в Турцию жители гости донской столицы не смогут улететь - до 17 апреля.

Росавиация сообщила об ограничении полетов из России во все страны мира из-за пандемии коронавируса. Региональные аэропорты лишились зарубежных направлений полностью.. Запрет не распространяется на чартерные рейсы, но только в том случае, если речь идет о вывозе с зарубежных курортов граждан России. Часть рейсов за границу сохранилось только в московских аэропортах

В настоящее время в Ростовской области не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Под наблюдением медиков в регионе находятся около 700 человек. Все прибывшие из зарубежных стран проходят проверку и отправляются на двухнедельный карантин.

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