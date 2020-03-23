2020-03-23T12:33:56+03:00
Общество

В ростовском аэропорту «Платов» отменены все международные авиарейсы

Запрет не распространяется на чартеры, которые вывозят пассажиров из зарубежных стран
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростовский аэропорт прекратил полеты по международным направлениямРостовский аэропорт прекратил полеты по международным направлениямФото: Михаил ФРОЛОВ
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В понедельник, 23 марта, в ростовском аэропорту «Платов» отменены все международные рейсы из донской столицы. Решение о временном прекращении полетов приняли в Росавиации.

Последними отмененными направлениями стали Ереван и Стамбул. Так, в столицу Армении авиарейсы не будут осуществляться до 1 мая текущего года, а в Турцию жители гости донской столицы не смогут улететь - до 17 апреля.

Росавиация сообщила об ограничении полетов из России во все страны мира из-за пандемии коронавируса. Региональные аэропорты лишились зарубежных направлений полностью.. Запрет не распространяется на чартерные рейсы, но только в том случае, если речь идет о вывозе с зарубежных курортов граждан России. Часть рейсов за границу сохранилось только в московских аэропортах

В настоящее время в Ростовской области не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Под наблюдением медиков в регионе находятся около 700 человек. Все прибывшие из зарубежных стран проходят проверку и отправляются на двухнедельный карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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