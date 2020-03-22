В Ростове-на-Дону усилят меры по профилактике коронавирусной инфекции

Сегодня, 22 марта, в донской столице прошло заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавируса в городе. Власти обсудили, как предотвратить случаи заболевания в донской столице и озвучили последние цифры по количеству людей, оказавшихся под наблюдением врачей.

Как сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко, сегодня общественный транспорт – одно из самых потенциально опасных мест для жителей Ростова. Поэтому глава администрации дал поручение расторгать договоры с перевозчиками, которые не исправляют нарушения в санитарной обработке транспорта. Кроме того, градоначальник призвал усилить меры дезинфекции в торговых центрах и поручил помочь участковым врачам.

Готовность больниц

На сегодняшний день приведены в готовность 34 медицинских учреждения с численностью персонала 9900 человек, создано 25 мобильных медицинских бригад для активного выявления больных, переподготовлено 672 медицинских работника, все организации образования перевели на усиленный режим дезинфекции. Также проводится ежедневная дезинфекция общественного транспорта. Обработаны места общего пользования многоквартирных жилых домов, отменены 23 спортивных и культурно-массовых мероприятия.

Будут привлекать студентов

Начальник управления здравоохранения города Надежда Левицкая рассказала о санитарно-эпидемиологической обстановке. По ее словам, в настоящее время под наблюдением врачей находится 761 человек, из них 41 ребенок. В ЦГБ госпитализировано 6 человек, 15 человек находятся в изоляторе. Анализы на коронавирус отрицательные. Тем не менее, в ЦГБ подготовлены места для пациентов на случай заражения коронавирусом.

Также на штабе было решено привлечь студентов-старшекурсников медицинских учебных заведений для поквартирных обходов, так как нагрузка на участковых врачей значительно увеличилась.

Особое внимание на заседании уделили дезинфекции мест с большим потоком людей.

Как сообщил директор департамента транспорта Христофор Ермашов, во всем общественном транспорте Ростова проводится дезинфекция вечером после рейсов, а также 5-7 раз в течение рабочего дня. На конечных остановках организовали мобильные пункты дезинфекции. Однако выявляются нарушения в обработке транспорта.

Другие места большого скопления людей – это большие торговые центры. И в них тоже необходимо серьезно соблюдать меры дезинфекции: установить баки с дезинфицирующей жидкостью, которые есть сейчас на вокзалах и в аэропортах. Кроме того, там регулярно должны протираться дверные ручки, перила, тележки, содержаться в чистоте санузлы.

- В случае невыполнения этих требований необходимо экстренно закрывать ТЦ, - потребовал глава администрации.

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