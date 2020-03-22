2020-03-22T10:18:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростове-на-Дону под наблюдением из-за коронавируса находятся 412 человек

Все они прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией
Иван ТИМОФЕЕВ
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Из-за коронавируса на Дону ввели режим повышенной готовностиИз-за коронавируса на Дону ввели режим повышенной готовностиФото: Иван МАКЕЕВ
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В Ростове-на-Дону под наблюдением врачей из-за короанвируса оказались 412 человек. Все они прилетели из стран, неблагоприятной эпидемиологочиской обстановкой.

К счастью, ни у кого из них коронавирус не выявили. Тем не менее, шестеро человек помещены в инфекционный модуль ЦГБ, 15 человек пребывают в обсерваторе.

- Выбыло из-под наблюдения 8 человек, находившихся в самоизоляции,- сообщили в пресс-службе городской администрации.

На Дону из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности. Вузы перешли на дистанционное обучение. Массовые мероприятия, в которых должны были участвовать больше 500 человек, отменили.

Также создан Единый региональный центр мониторинга за коронавирусом. Получить всю информацию об обстановке и ответы на все возникающие вопросы можно по телефонам 8-800-200-46-53; 8(863)285-05-43.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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