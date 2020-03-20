Кирилл Серебренников рассказал, как не сойти с ума в изоляции

20 Март 2020 2020-03-20T19:40:07+03:00

Кирилл Серебренников дал советы, как не сойти с ума в изоляции. Фото: YouTube-канал театра «Гоголь-центр»

"Это время надо воспринимать, как подарок судьбы"

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Ростовский режиссер Кирилл Серебренников посоветовал, как провести время в карантине и не сойти с ума.

Он обратился к людям через свой YouTube-канал театра «Гоголь-центр». Кириллу Серебренникову довелось полтора года провести под домашним арестом во время следствия. И его поклонники попросили рассказать, каково это - долго сидеть в одном и том же помещении и не сойти с ума.

Режиссер предложил искать плюсы в сложившейся ситуации и именно тогда жизнь уже не будет казаться такой бесполезной. Время изоляции лучше воспринимать, как подарок судьбы.

- Мне кажется очень важным фиксировать то, что с вами происходит. Для этого нужно вести дневник, у вас что-то останется помимо SMS сообщений, - посоветовал Кирилл Серебренников.

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ИСТОЧНИК KP.RU