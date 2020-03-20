Кирилл Серебренников рассказал, как не сойти с ума в изоляции
Ростовский режиссер Кирилл Серебренников посоветовал, как провести время в карантине и не сойти с ума.
Он обратился к людям через свой YouTube-канал театра «Гоголь-центр». Кириллу Серебренникову довелось полтора года провести под домашним арестом во время следствия. И его поклонники попросили рассказать, каково это - долго сидеть в одном и том же помещении и не сойти с ума.
Режиссер предложил искать плюсы в сложившейся ситуации и именно тогда жизнь уже не будет казаться такой бесполезной. Время изоляции лучше воспринимать, как подарок судьбы.
- Мне кажется очень важным фиксировать то, что с вами происходит. Для этого нужно вести дневник, у вас что-то останется помимо SMS сообщений, - посоветовал Кирилл Серебренников.
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ИСТОЧНИК KP.RU