«Нам бы сейчас только выжить»: коронавирус может уничтожить туристический бизнес на Дону

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла сокрушительный удар по отечественной туристической отрасли. Пока россиянам настоятельно рекомендуют оставаться дома и не выезжать за пределы страны (с такой просьбой к гражданам выступил Ростуризм), туроператоры, отельеры и рестораторы массово столкнулись с самым жестоким кризисом в своей индустрии за последние годы.

В ПОИСКАХ ПОСЛЕДНЕЙ ЗАЩИТЫ

Чудовищные по непредсказуемости изменения на рынке заставили работников отрасли, терпящей из-за коронавируса колоссальные убытки, искать последней защиты у государства.

В Ростовской области представители туристического бизнеса написали коллективное обращение к губернатору, главе администрации Ростова-на-Дону, региональной общественной палате, а также президенту донской торгово-промышленной палаты. Этот документ подписала Ассоциация профессионалов индустрии гостеприимства и Ассоциацией туриндустрии «РСТ-ЮГ».

В письме, в частности, говорится, что тотальный карантин поставил под угрозу исчезновения практически все предприятия этого сегмента рынка. В тексте также указывается, что массовые расторжения потребителями договоров о реализации туристских продуктов делают практически неминуемым глобальное банкротство туроператоров, турагентов, отелей, домов отдыха, пансионатов, детских лагерей, перевозчиков и страховщиков.

«Комсомольская Правда — Ростов» пообщалась с экспертами, которые откровенно рассказали о незавидном положении турбизнеса, назвали возможные варианты мер по экстренному спасению со стороны властей, а также поделились прогнозами будущего развития ситуации на этом рынке.

«ЕСЛИ К КОНЦУ ГОДА ВОССТАНЕМ ИЗ ПЕПЛА — СЧИТАЙ, ЧУДЕСНО СПАСЛИСЬ»

"Боюсь, что сезон бесповоротно сломан", - считает Наталья Косьмина.

Наталья Косьмина, генеральный директор компании «Семь чудес света», председатель правления Ассоциации туриндустрии РСТ-Юг

У нас все остановилось. Буквально. Рейсы авиакомпаний отменены, поток туристов иссяк. Люди не могут вылететь заграницу, вынуждены перекраивать свои планы, сдавать билеты. Из-за того, что руководители многих крупных предприятий отправили своих сотрудников на карантин, все деловые командировки и поездки остановлены. Те, кто взял отпуск и успел куда-то уехать, экстренно возвращаются обратно. Боюсь, что сезон бесповоротно сломан.

Чтобы минимизировать огромные расходы по коммунальным платежам, аренде помещений и выплате заработной платы, многие турфирмы закрывают свои офисы, приостанавливают деятельность. Есть такая печальная практика.

Сейчас у нас остановлены продажи во всей туристической отрасли. Их нет вообще, полный ноль. Гостиницы стоят пустые, некоторые из них закрываются. Многие отельеры вынуждены резко сокращать обслуживающий персонал, численность штата сотрудников урезают до 70%. Люди фактически остаются без средств к существованию, им приходится уходить в никуда. А теперь представьте, что многие женщины, работающие горничными, нередко являются матерями-одиночками — для них особенно опасно остаться без заработка.

Отмечу также высокую закредитованность населения. У нас практически каждый второй человек выплачивает если не ипотеку, так потребительский кредит. Эти платежи могут стать непосильной ношей в случае внезапной утери работы, как это, собственно, и происходит сейчас. Об этом нельзя промолчать.

Для того, чтобы выполнять нормативы трудового законодательства в полной мере, нам требуется помощь государства. Прежде всего, мы нуждается в субсидировании под льготный процент - условно говоря, под 1%. Я знаю, что такие программы поддержки бизнеса работают в Ростовской области.

Мы просим правительство региона изменить целевое назначение этих форм госпомощи. Насколько мне известно, обычно власть старается поддерживать преференциями начинающих предпринимателей, поощряя их к открытию своего дела. Однако в условиях текущей изоляции стран друг от друга сложно говорить о развитии предпринимательства и мне кажется, что в такой ситуации уместнее субсидировать компании, существующие на рынке уже много лет.

Помимо льготного кредитования, мы дополнительно просим отсрочку по выплате уже взятых ранее кредитов — причем не только для юридических лиц, но и для физических, которые работают в туристической и смежных отраслях.

Также нужны налоговые каникулы сроком на один год. Мы понимаем, что история с распространением коронавируса не окончится за один месяц. Хорошо бы, если за два. Но что делать потом, после пандемии? Многим придется начинать бизнес с нуля. Пока его снова раскрутишь... Сейчас люди проедят за два-три месяца свои финансовые запасы, кто потом отправится отдыхать? Никто никуда не поедет. Туристическую отрасль ждет долгое восстановление.

Если к концу года восстанем из пепла — считай, чудесно спаслись. Нам бы сейчас только выжить. Фактические единственная задача в эти лихие дни.

«ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ПЕРСОНАЛ, ПРИДЕТСЯ УРЕЗАТЬ ЗАРПЛАТЫ»

"Реально оплатить коммунальные услуги стоимостью в 350 тысяч рублей сейчас невозможно", - отметила Татьяна Нечепаева.

Татьяна Нечепаева, генеральный директор ООО «ТКФ «РЕЙНА-ТУР НТВ»

Ситуация в отрасли туризма катастрофическая. «Зарубежка» остановилась, по российским направлениям тоже идут очень вялые продажи. Люди пока еще по инерции покупают путевки в Крым и на черноморские курорты, но это просто жалкие крохи, которые практически никак не влияют на общую негативную ситуацию в нашем бизнесе. Я бы сказала, что это крах. Без поддержки государства будет совсем туго.

Можно сказать, что мы находимся в состоянии неизбежности, невозможности повлиять на происходящее. Поэтому нужны экстренные меры, чтобы компании не банкротились. Например, полная отмена налогов на время форс-мажора из-за карантинных мер, связанных с борьбой по распространению коронавируса. Отменить все налоги для турфирм и их сотрудников, имеющих кредиты.

С понедельника мы закрываем одну из наших гостиниц — «Дон Кихот». На этой неделе там занято всего 10 номеров, а на следующую семидневку все заказы аннулированы. Будем отключать в отеле отопление, пытаться хоть как-то уменьшить расходы на его содержание. Реально оплатить коммунальные услуги стоимостью в 350 тысяч рублей сейчас невозможно. Парадоксально, но для отельного бизнеса март и апрель являются лучшими месяцами с высокой деловой активностью. Обычно в это время в разных городах проводится много различных мероприятий, предприятия отправляют в командировки своих представителей – это и есть наш заработок. Однако сейчас ничего этого нет.

У меня, как директора, по сути одна задача: сохранить персонал любым способом. Видимо, придется сократить оклады и перевести сотрудников на полставки, а может быть, даже на четверть. В полном объеме платить зарплату элементарно нечем.

Большая сложность существует и с возвратом средств клиентам, уже оплатившим услуги туроператора. Мы ведь не держим эти деньги у себя, а отправляем их дальше по цепочке – вносим плату за бронь номеров в отелях, покупаем билеты у авиакомпаний и так далее. Когда тур отменяется, деньги возвращаются обратно тем же самым долгим путем. При этом процесс зачастую тормозится не по нашей вине. Те же авиаперевозчики совсем не спешат возвращать уже полученные деньги за билеты. Тянут до последнего.

Думаю, что сегодня нам всем нужно включить здравый смысл, набраться терпения и просто подождать, пока ситуация с пандемией коронавируса не изменится к лучшему, а в том, что это произойдет, лично я не сомневаюсь.

«РАЗВЕ СТРАНЕ НУЖНО, ЧТОБЫ ВМЕСТО ТУРБИЗНЕСА ОСТАЛОСЬ ВЫЖЖЕНОЕ ПОЛЕ?»

"Государство обязано протянуть руку помощи бизнесу, вошедшему в полосу кризиса", - уверен Алексан Мкртчян.

Алексан Мкртчян, генеральный директор сети туристических агентств «Розовый слон»

Из-за фактического запрета на выезд российских граждан заграницу страдает вся отрасль, связанная с индустрией гостеприимства. Я имею в виду рестораны, отели, транспортные компании, турфирмы. Понятно, что это форс-мажор.

Государство в такой ситуации обязано протянуть руку помощи бизнесу, вошедшему в полосу кризиса. Посмотрите, как это происходит в Европе: из-за коронавируса французские власти выделяют 345 млрд евро для спасения своих предприятий от массового разорения, а в Испании в качестве аналогичной меры правительство предоставило компаниям около 200 млрд евро. Считаю, что так следует поступить и в России. Разве стране нужно, чтобы после пандемии коронавируса вместо туристической отрасли осталось выжженное поле?

Поддерживаю позицию коллег в просьбе о налоговых каникулах до конца года. Если у нас социальное государство, которое заботится о гражданах и бизнесе, то самое время это доказать на деле. Текущая ситуация с коронавирусом – это стресс-тест для действующей власти, возможность использовать имеющиеся экономические ресурсы для защиты предприятий от грозящих им банкротств.

Отмечу также совершенно губительные для внутреннего туризма рекомендации ряда региональных чиновников о воздержании жителей субъектов РФ от поездок по стране. Жесткая позиция «сидите дома» дополнительно подрывает и без того крайне шаткое положение, в котором оказалась туриндустрия.

Что касается «Розового слона», то мы пока приняли решение о временном сокращении объема рекламы. При этом зарплата у сотрудников остается на прежнем уровне, а вот работы даже прибавилось – коллектив не уходит домой до 8-9 часов вечера, занимаясь вопросами по возврату клиентских средств.

Если говорить о моих ожиданиях, то я рассчитываю, что уже к середине мая все позабудут о том, что такое коронавирус, и летний сезон все-таки состоится.

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