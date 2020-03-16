В Ростовской области запретили массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T16:14:02+03:00

Изменить размер текста: A A

На заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Ростовской области сегодня, 16 марта, губернатор Василий Голубев принял решение об жестком ограничении проведения массовых мероприятий в донском регионе.

В запретный список попали детские спортивные, культурные, зрелищные публичные и иные мероприятия с участием свыше 500 человек.

- Мы учитываем ситуацию в других российских регионах, в том числе соседних. И принимаем весь комплекс профилактических и противоэпидемиологических мероприятий для того, чтобы коронавирус в Ростовскую область не проник, - заявил Василий Голубев.

При этом руководитель регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач Евгений Ковалев, подтвердил, что на Дону случаев заражения коронавирусом на текущий момент не зарегистрировано, а эпидемиологическая ситуация по Ростовской области благополучная.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под наблюдением на коронавирус в Ростовской области остаются 215 человек

Всего с начала вспышки заболевания проверили около 600 жителей региона (подробности)

Студенты ДГТУ будут учиться дистанционно из-за коронавируса

Учащихся призвали отказаться от посещения общественно-массовых мероприятий (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU