2020-03-20T16:20:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Ростовский аэропорт Платов из-за коронавируса принимает самолеты только из двух зарубежных стран

Все пассажиры проходят двойной эпидемиологический контроль
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростовский аэропорт ПлатовРостовский аэропорт ПлатовФото: Михаил ФРОЛОВ
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В ростовском международном аэропорту из-за угрозы распространения коронавируса временно отменены все регулярные международные рейсы, кроме полетов в Стамбул и Ереван.

В расписании Платова также присутствуют нерегулярные рейсы в Турцию и Тайланд.

Все пассажиры международных направлений проходят двойной противоэпидемиологический контроль. На выходе из самолета люди перемещаются через дезковрики. Затем специалисты Роспотребнадзора измеряют у пассажиров температуру с помощью переносных тепловизоров, во время паспортном контроле вновь проводится контроль температуры с помощью стационарных тепловизоров. Все приехавшие пассажиры проходят анкетирование.

В случае выявления подозрительного больного - его помещают в медицинский изолятор аэропорта, а после пациента переводят в инфекционное отделение горбольницы.

Стоит отметить, что ограничения на перелеты в Платове начали действовать с февраля 2020 года. Ростовский аэропорт перестал принимать регулярные авиарейсы из Китая, а после из Бишкека, Минска, Ташкента, Дубая, Праги и Тель-Авива.

Пассажиры отмененных авиарейсов могут вернуть деньги за купленные билеты. Для этого им стоит обратиться в авиакомпанию или организацию, где была совершена покупка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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