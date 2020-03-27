"Мама в шоке стояла и наблюдала, как ее сыновья тонут": студентка спасла жизни троих мальчиков

19-летняя студентка получила награду за героический поступок. Девушка спасла жизнь троим мальчикам, которые в конце зимы провалились под лед на набережной Таганрогского залива. Если бы не ее отважный поступок, то ребята могли бы погибнуть.

В это время неподалеку находилось множество людей и даже мама мальчиков. Люди с интересом наблюдали за разворачивающимися событиями, делали многочисленные селфи, снимали проходящее на камеру мобильного телефона, стояли и смотрели, но никто не пришел на помощь. Анна Богатырева со своей подругой прогуливались парку, который находился неподалеку. Навстречу им выбежал маленький мальчик, который звал на помощь. Девушки пошли вслед за ребенком, а когда увидели происходящее, то студентка Анна Богатырева не раздумывая схватила оказавшуюся рядом палку и бросилась спасать детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/769177" frameborder="0"></iframe> Девушка вытащила из воды троих мальчиков.

- Мальчики находились в 30-ти метрах от берега Мама в шоке стояла и наблюдала, как ее сыновья тонут, но ничего не могла поделать. Я вышла на лед и пока могла — шла пешком. Спустя несколько метров стало понятно, что ледовое покрытие начинает хрустеть под ногами, тогда пришлось спешно ползти по нему, - рассказывает «Комсомольской правде-Ростов» Анна Богатырева. - С помощью палки я смогла вытащить ребят, которые находились уже воде, потом я просила их ползти по льду, чтобы лед не треснул под тяжестью веса детей. К счастью, ребят удалось спасти и это не закончилось страшной трагедией.

После чудесного спасения из холодной воды и льде мокрые дети побежали к маме. Женщина находилась в состоянии шока. Она стояла на берегу и не могла поверить в то, что еще пару минут назад ее дети чуть не утонули прямо на ее глазах, а она ничего не могла с этим поделать.

По словам юной спасительницы Анны Богатыревой, на место произошедшего решили не вызвать скорую помощь, потому что у семьи была на машине. Мама мальчиков пообещала, что сама отвезет детей в больницу. Однако с тех пор женщина так и не выходила на связь. О спасенных ею ребятах девушка знает только примерный возраст — около девяти лет и больше ничего. Несмотря на то, что Таганрог — город маленький, с мальчишками больше не встречалась.

Не растеряться в этой ситуации 19-летней Анне Богатыревой помогло то, что девушка является студенткой 4 курса отделения спасателей Таганрогского механического колледжа. Быстро реагировать в экстремальных ситуация — ее будущая работа.

- Я уже и забыла про эту историю, но видео с места событий стало стремительно распространятся по интернету и даже дошло до директора моего колледжа. Спустя какое-то время меня с родителями по телефону вызвали в учебную часть. Это было странно, ведь никакой причины для прихода моих мамы и папы не было, - вспоминает Анна Богатырева. - А потом во время торжественной линейки мне вручили грамоту, а родителям благодарность за воспитание дочери. Они теперь очень гордятся, хотя при поступлении они были категорически против моего выбора, но к концу учебы смирились и даже радуются моим успехам.

После той линейки однокурсники и педагоги стали относиться к девушке еще с большим уважением. В колледже обучается немного представительниц прекрасного пола, например, в группе Анны Богатыревой всего три девушки. Многие парни и студенты других направлений высказывают ей восхищение, хотя юная спасительница ничего особенного в своем поступке не видит.

Девушку и ее родителей наградили на торжественном построении. Фото: личный архив героини публикации

- Считаю, что так на моем месте так поступил бы каждый. Все студенты нашего колледжа обладают подобными знаниями. Я уверена, что в подобной ситуации они тоже пришли бы на помощь людям, которые в этом нуждаются,- сказала девушка.

Спустя несколько месяцев 19-летняя студентка Анна Богатырева получит диплом об окончании спасательного отделения Таганрогского механического колледжа. Девушка планирует в дальнейшем продолжить обучение по выбранному направлению, но пока еще не определилась с формой обучения. Девушка уверена в том, что спасать людей — ее истинное призвание.

Девушка стала звездой своего учебного заведения. Фото: личный архив героини публикации

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