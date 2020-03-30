Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону: введут ли его в городе из-за коронавируса

Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону пока не ввели. Но он уже действует в нескольких регионах России. Старт новому ограничению дала Москва. Это вынужденная мера, направленная на недопущение стремительного распространения коронавирусной инфекции. Жителям запретили покидать свои квартиры без необходимости в Москве, а следом - в Волгоградской, Рязанской областях, в Мурманске и Калининграде.

Возникает закономерный вопрос: ждет ли донскую столицу такой же сценарий, или подобных мер получится избежать?

Перед тем, как дать ответ, следует вспомнить, что сегодня, 30 марта премьер министр России Михаил Мишустин поручил всем регионам последовать примеру столицы, где уже ввели жесткий карантин. Однако, в Москве рекордное количество заболевших - 1226 человек. Запрет покидать дома в этом случае обусловлено высоким риском, что инфицированных станет намного больше. А как же регионы, где картина заболевания не такая "мрачная"?

В Волгоградской области, к примеру, четыре зарегистрированных случая заражения СOVID-19, а в Рязанском регионе - три. При этом "московские" меры приняты уже и там. В Ростовской области также всего двое инфицированных. Медики делают все необходимое и узнают, с кем именно контактировали заболевшие. На данный момент более четырех тысяч человек находится под наблюдением врачей. Все они переведены на карантин и не покидают переделы своего жилища. Всего учесть невозможно, как и проконтролировать каждого. Кто-то может переносить болезнь на ногах и выступать распространителям вируса. Не подозревая о своем состоянии, человек будет гулять по городу, общаться со знакомыми, друзьями. Ситуация может принять неожиданный поворот, ведь, на сегодняшний день, карантин соблюдают далеко не все. Многие относятся к нему несерьезно. На выходных ростовские паблики пестрили сообщениями о пикниках, которые люди устраивали вблизи многоквартирных домов.

Между тем, все меняется ежедневно - невозможно предсказать, что будет завтра. Сейчас понятно одно - количество заболевшие может увеличиться в несколько раз. В этой стезе, введение в регионе еще более жесткого карантина просто необходимо.

Донские власти активизируют все системы: проверяют готовность больниц и их техническое оснащение, общаются с врачами, проводят модернизацию и переоборудуют мед учреждения под инфекционные госпитали.