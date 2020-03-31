2020-03-31T12:17:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Спички, бензин, свечи: рассказываем, торговлю какими непродовольственными товарами не будут останавливать в Ростове во время всеобщей изоляции

В список вошло только то, без чего человек просто не сможет прожить
Дадаян Давид
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Рассказываем, какие непродовольственные товары продолжат продаваться во время всеобщей самоизоляцииРассказываем, какие непродовольственные товары продолжат продаваться во время всеобщей самоизоляцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В условиях всеобщего карантина все, кто находится на строгой самоизоляции, задаются вопросом о приобретение необходимых товаров. Многие магазины закрыты - купить там ничего нельзя. Граждане волнуются, как бы не остаться с пустыми руками в этот сложный и непредсказуемый период. Сразу за публикацией новости о всеобщей самоизоляции в Ростовской области, на сайте регионального правительства появился список товаров, продажа которых не прекратиться на время карантина.

По-мимо продуктов, доступных в каждом продовольственном магазине, есть перечень хозяйственных товаров. Среди них медицинские и дезинфицирующие средства, а также медицинские инструменты и специальное врачебное оборудование. Кроме этого, туалетные принадлежности, санитарно-гигиенические изделия, бытовая химия.

Средства для личной гигиены, среди которых зубные щетки и щетки для волос. Продолжат продаваться спички, домашние свечи. Несмотря на карантин можно будет приобрести детские товары: бутылочки для кормления и многое другие.

Автомобилисты без паники! Заправки не опустеют - продолжат продавать бензин и дизельное топливо. Для обслуживания домов и квартир бесперебойно будет поставляться сжиженный газ.

Для животных все необходимые товары также присутствуют на полках, включая корма и ветеринарные препараты.

Жители донского региона не останутся без новостей - печатная продукция средств массовой информации тоже продолжать продаваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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