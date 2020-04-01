2020-04-01T11:45:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 1 апреля: количество человек, оказавшихся под наблюдением врачей из-за инфекции, уменьшилось

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 1 апреля: новых случаев заражения не зарегистрировано
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 1 апреля.Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 1 апреля.
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Чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса в Ростове-на-Дону и области принимают все необходимые меры. Режим самоизоляции распространился на абсолютное большинство жителей региона. Эта мера уже дела первые положительные результаты. Так, например, за последние сутки снизилось количество тех, кто находится под наблюдением врачей из-за инфекции. Об этом сообщили в регионом правительстве.

Еще 31 марта под присмотром медиков были 4459 человек, а сегодня, 1 апреля их стало на 77 меньше - 4382. Всего за весь период пандемии медицинским наблюдением было охвачено 6627 человек.

Кроме того, тестирование на коронавирус прошли 1924 человека. Со вчерашнего дня проверку на инфекцию стали делать еще и в больнице СКЖД, где за прошедшие сутки выполнили уже 100 тестов.

Новых случае заражения COVID-19 на территории региона не выявлено. Количество заболевших все так же 5 человек. Все они прибыли из-за границы.

Напомним, в донском регионе ввели режим всеобщей самоизоляции. Те, кто, несмотря на это, продолжает работать, должны иметь специальные пропуска, которые людям будут выдавать. Улицы донской столицы уже с 1 апреля патрулируют полицейские. В случае выявления нарушителей карантина, правоохранители будут проводить профилактические беседы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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