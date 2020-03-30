Коронавирус в Ростове-на-Дону: самородок из Малиновки песней поддержал самоизоляцию россиян. Талантливый девятиклассник из небольшого поселка Ростовской области решил помочь соотечественникам пережить непростое время пандемии Covid-19. Специально для них он исполнил песню «Вперед Россия!», которую записал прямо у себя дома и опубликовал на своей странице в соцсети. Первые слушатели не заставили себя ждать и уже пишут восторженные отзывы.

Танец со звездами. Фото: страница Вконтакте Данила Хомякова.

ЕГО НАЗЫВАЮТ «РОСТОВСКИМ ВИТАСОМ»

Данила Хомякова назвали донским самородком после того, как он заставил Виктора Дробыша, певицу Елку и Стаса Пьеху плясать под свою дудку. Оглушительный успех пришел к парню после программы «Ты супер!» на НТВ, когда пухлый мальчуган вышел на сцену с песней In-Grid «Tu es foutu». И сам того не желая стал вдохновителем флешмоба «Хомяков-стайл»: как он танцевала вся страна. Народ пачками выкладывал в Интернет видео на манер танца Данила.

При этом за свою жизнь ему пришлось пережить не мало потерь - умерли любимый дядя, прадедушка и прабабушка, которую мальчик кормил с ложечки. Череда несчастий подкосила и здоровье мамы. Опекунами Дани стали бабушка и дедушка.

#Хомяковстайл.Даня, твой танец начинает жить!

Несмотря на то, что парень хорошо учится, отлично рисует и сам выучил несколько языков, он отлично поет. Некоторые даже называют его «ростовским Витасом» за схожий голос.

После того ТВ-шоу карьера школьного артиста пошла в гору - его стали приглашать на все местные концерты - и не только в Малиновке. Парень сочинил песню ко Дню победы и спел ее так, что стал лауреатом национальной премии «Будущее России». Торжественное награждение вместе с концертом должны состояться в Кремле 1 мая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="640" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/769723" frameborder="0"></iframe> Данил Хомяков: вместе - мы сила!.

«НАЗЛО ВИРУСАМ!»

Но в планы вмешались коронавирус и вынужденные каникулы, из-за которых Данил, также как и все школьники, сидит дома. Он решил провести время с пользой не только для себя и записал это видео.

- Я решил не просто сказать слова поддержки, но и выразить песней Олега Газманова, потому что именно в ней содержатся необыкновенные мощь и сила, - рассказал он корреспонденту газеты «Комсомольская правда-Ростов». - Она очень подбадривает. Только вслушайтесь в эти слова: «Вперед, Россия, огонь и сила!». Я уверен, что наша страна непобедима. Хотя многим людям сейчас и очень тяжело: у некоторых стресс, кто-то впадает в панику. А я постарался этой песней всех объединить, чтобы они слушали и радовались. Чтобы были чувство победы, тепла и солнца внутри. Чтобы они верили - все получится и все будут здоровы. Я желаю скорейшего окончания самоизоляции, когда наша жизнь заиграет яркими красками и все вернется на круги своя

К слову, поклонникам юного артиста понравилось.

- Молодец! Вот так - назло всем вирусам! - написал один из них.

- Не теряя времени пишем новый альбом! Творческого вдохновения тебе! Молодчина! - поддержала юное дарование другая.

ХомяковСтайл.

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В пять лет решил стать священником

- Данечка с детства пел, - вспоминает его бабушка Елена Дмитриевна. - Сначала лепил из пластилина и напевал детские «ля-ля-ля», потом сам разучивал песни - в основном, о любви. Пел так, что взрослые за сердце хватались, с таким уж чувством он их исполнял. Потом отвели его в ансамбль «Казачата», там сначала он пел в хоре. Но позже руководитель — Наталья Самойленко, разглядела в нем талант и Данил стал выступать сольно.

Но все это случилось позже. Народная любовь к солисту Николаю Хомякову пришла гораздо раньше. Ребенок не стесняясь пел на мероприятиях, которые считаются не рентабельными - перед пенсионерами и афганцами.

- Дед Данила - председатель местной общественной организации афганцев, - продолжает собеседница. - Как-то так получилось, что выступать на мероприятии было некому. И тогда внук сам предложил: дед, давай я спою! Тогда кто-то снял его на видео, выложил в Интернет. Потом пошли и другие импровизированные концерты - и тоже интернет-ролики. Их увидели на центральном ТВ и позвонили нам. Так Даня попал на проект.

Кстати, мало кто знает, но в пять лет Даня твердо решил - быть священником. (подробности)