2020-04-06T11:01:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 6 апреля 2020 года: на фоне суточного рекорда по числу заболевших россиян в донском регионе нет новых случаев заражения

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 6 апреля 2020 года: экспресс тесты на инфекцию у пятерых дончан пока не подтвердились
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 6 апреля 2020 года: в донском регионе новых случаев заражения не выявленоКоронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 6 апреля 2020 года: в донском регионе новых случаев заражения не выявлено
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В Ростовской области не выявлено ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией. Диагнозы пятерых человек из донского региона пока не подтвердились. Между тем, сегодня, 6 апреля по всей России зафиксировано рекордное количество новых заболевших - почти 1000 человек оказались инфицированы. Соответствующую информацию опубликовали на сайте Стопкоронавирус.РФ.

По данным федерального Роспотребназдора, за последние сутки в стране выявили 954 новых случая заражения COVID-19. Таким образом, на сегодняшний день 6 343 человека болеют коронавирусом в 80 регионах России. Погибли уже 47 человек, а выздоровели - 406.

На фоне этих цифр в Ростовской области ситуация остается стабильной. В регионе зафиксировано только 9 подтвержденных случаев. При этом у пятерых человек, предварительное тестирование которых показало наличие вируса, диагнозы пока не подтвердились.

У соседей - в Краснодарском крае ситуация хуже. Там зафиксировано уже 40 человек с коронавирусом, восемь - выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 6 апреля 2020 года: на фоне суточного рекорда по числу заболевших россиян в донском регионе нет новых случаев заражения
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