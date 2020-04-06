Парад Победы в Ростове-на-Дону 2020: Власти не исключают возможности проведения акции "Бессмертный полк" в режиме онлайн

Парад Победы в Ростове-на-Дону 2020: на территории донского региона власти не планируют отменять парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за пандемии коронавируса. Об том сообщили на заседании комитета по подготовке мероприятия при губернаторе Ростовской области.

Сейчас в Ростовской области завершаются подготовительные к празднику мероприятия. Наиболее масштабные приготовления проходят в донской столице.

- Выделено около 93 млн рублей, - рассказывает глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. - Администрация города готова к проведению праздника. В полном объеме проводятся все необходимые закупочные процедуры.

По его словам, к концу апреля город украсят праздничной атрибутикой, оформят мемориалы, а также высадят цветы.

В День Победы парад начнется с проезда по Большой Садовой колонны автобусов с ветеранами войны и труда. После пройдет торжественный марш, который завершится постановкой «Моя победа».

Ежегодная акция «Бессмертный полк» в этом году, если эпидемиологическая обстановка не улучшится, может пройти в необычном формате.

- У нас продолжаются мероприятия по подготовке к проведению акции, но если обстановка ухудшится, то мы готовы вывести «Бессмертный полк» в какое-то виртуальное пространство. Но пока мы делаем всё возможное, чтобы провести акцию в традиционном формате, - сказал координатор Андрей Кудряков.

В течение дня 9 мая в городе будут работать концертные площадки, выставки, ярмарки и многое другое. В Ростове-на-Дону уже определены места размещения временных киосков, дополнительных урн и биотуалетов.

Гала-концерт с участием лучших творческих коллективов города и звезд эстрады начнется в 19:00 на Театральной площади. Выступления продлятся в течение трех часов. После завершения концерта ростовчане увидят праздничный салют. Специалисты разместят на левом берегу Дона неподалеку от стадиона "Ростов-Арена" 12 установок, из которых будут осуществляться залпы салютов.

На заседании комитета по подготовке мероприятия губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что планы по подготовке к празднования Дня Победы в нынешних условиях часто корректируются.

- Несмотря на напряженную нынешнюю ситуацию, мы должны все учесть, ничего не упустить. Организовать и провести празднование 75-летия Победы нужно так, чтобы не только у нас в стране, но и во всем мире это заметили. Мы свою Победу никому не отдадим, - подчеркнул Василий Голубев.

Репетиции парада пройдут на Театральной площади 2,4 и 7 апреля. Все они будут организованы в вечернее время. Ростовчан пообещали заранее уведомить о предстоящих ограничениях движения.

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