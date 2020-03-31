Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 31 марта 2020 года: власти официально подтвердили, что количество инфицированных выросло до пяти.

Из референс-центра Новосибирска пришло контрольное подтверждение еще по трем заболевшим из Ростовской области. Как сообщили в правительстве региона, все пациенты сейчас находятся под наблюдением медиков. Их состояние врачами оценивается как «удовлетворительное». Еще три человека ждут окончательный диагноз - их анализы находятся в новосибирской лаборатории, где совсем скоро специалисты вынесут свой окончательный вердикт.

Эксперты добавили, что всего на Дону с начала пандемии под медицинским наблюдением находились 6 246 человек. В настоящее время их число сократилось до 4 459-ти. Большинство дончан находятся в своих квартирах, их состояние отслеживают эпидемиологи и доктора.

Напомним, с 31 марта на Дону действуют новые правила самоизоляции. Жителям Дона настоятельно рекомендуют не покидать свои дома, а если отлучаться в аптеку или магазин, то только на расстоянии ста метров от дома. Исключение - случаи, когда ситуация несет угрозу здоровью и жизни.

КСТАТИ

Всего в России, по последним данным, зарегистрировано 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах. За весь период зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек. А за последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавируса. Речь идет о 24 регионах. В стране зафиксировано восемь летальных случаев в четырех регионах. Впервые диагнозы поставлены в Магаданской и Астраханской областях. Но есть и хорошая новость - за сутки по России полностью выздоровели 55 человек.