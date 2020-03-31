2020-03-31T04:09:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Всеобщий режим самоизоляции в Ростове-на-Дону: никому нельзя покидать свои дома

Всеобщий режим самоизоляции в Ростове-на-Дону: в городе ввели дополнительные ограничения
Иван ТИМОФЕЕВ
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Василий Голубев объявил о режиме всеобщей изоляции.Фото: пресс-служба правительстваВасилий Голубев объявил о режиме всеобщей изоляции.Фото: пресс-служба правительства
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Сегодня ночью губернатор объявил режим самоизоляции в Ростове-на-Дону и в области. Город последовал примеру Москвы и других регионов. Мер, которые предпринимали до этого, оказалось недостаточно, чтобы остановить распространение инфекции.

Теперь свои дома нельзя покидать никому. До этого оставаться в квартирах рекомендовали тем, кому больше 65 лет.

Есть еще рад исключений, так можно выходить за продуктами и лекарствами в ближайшие магазины и аптеки, выносить мусор, выгуливать домашних животных (в радиусе, не больше 100 метров от жилья). Также запрет не распространяется на случаи, когда требуется экстренная медицинская помощь или есть иная прямая угроза жизни и здоровью.

Запрет не действует для тех граждан, которые следуют к месту работы, которая не была приостановлена, либо оказывают транспортные услуги или услуги доставки.

На сегодняшний день на Дону два человека заболели коронавиурсом. Больше 4 тысяч находятся под наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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