Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 7 апреля 2020 года: количество инфицированных на Дону увеличилось почти вдвое

В Ростовской области выявили еще 8 человек, заболевших коронавирусом. Теперь количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось почти в два раза. Общее число инфицированных составило уже 17 человек. Соответствующую информацию опубликовали в федеральном Роспотребнадзоре утром 7 апреля.

Сегодня стало известно, что в Ростовской области выявили еще 8 человек с подтвержденным диагнозом - коронавирус. Ранее они прошли тестирование в ростовской лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии, где получили предварительно положительный результат. После этого данные были отправлены в федеральный рефернс-центр. Сегодня было получено подтверждение.

Таким образом, в донском регионе количество инфицированных увеличилось почти вдвое. Общее число заболевших коронавирусом - 17 человек. Как сообщили в региональном правительстве, еще 5 жителей области находятся под наблюдением врачей с подозрением на наличие вируса.

Между тем, на фоне всероссийской статистики данные по донскому региону не вызывают серьезных опасений. За минувшие сутки по всей стране зарегистрировано рекордное количество заболевших - 1154 в 43 регионах. Всего выявлено уже 7497 человек с COVID-19. Умерло - 58, а выздоровело 494 человека.

Отметим, что за последние сутки Краснодарском крае один человек умер от вируса. Это первый случае смерти от инфекций в соседнем регионе.