«Дистанция 1,5 метра даже в транспорте и режим ЧС»: режим обязательной самоизоляции ввели в Элисте

В Калмыкии также введен режим самоизоляции. В республике зафиксирован один случай заболевания коронавирусной инфекцией, еще 87 человек находятся в городе Элиста в изоляторе, а 12 в районах республики из категории «контактных».

Глава региона Бату Хасиков ужесточил дополнительные меры, чтобы не допустить развития пандемии. Режимы ЧС были введены в Элисте и пригородном селе Троицкое. На основании этого было ограничено движение городского и маршрутного транспорта между этими населенными пунктами.

По всей Калмыкии местным жителям запретили покидать свои квартиры. Как и в случае с Ростовской областью, можно выходит в ближайшие аптеку и магазин, выгуливать домашних питомцев, но не дальше ста метров от дома, а также выносить мусор. Также ограничения не коснулись случаев обращения за экстренной медицинской помощью, тех людей, которые идут на работу.

- Вводимые ограничения не относятся к деятельности медицинских и правоохранительных организаций, органов по делам ГО и ЧС, надзорных органов в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, - добавили в местной администрации. - Запреты также не распространяются на деятельность органов, обеспечивающих защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности

При этом документ также обязывает граждан соблюдать дистанцию друг от друга не менее 1,5 метров, в том числе в общественных местах и транспорте, за исключением поездок в такси.

Кроме того, до 5 апреля в Калмыкии приостановлена работа общепита, развлекательных и досуговых заведений, а также оказывающих косметические процедуры. Документ ограничил деятельность розничных магазинов, кроме продуктовых и магазинов промышленных товаров. Исключение составили магазины и общепиты, осуществляющие доставку. Ограничения также коснулись частных медицинских клиник, кроме тех, что оказывают экстренную стоматологическую помощь.

Сообщается, что нарушители установленного режима будут нести ответственность в соответствии с российским законодательством.