2020-04-01T15:02:57+03:00
Общество

«Дистанция 1,5 метра даже в транспорте и режим ЧС»: режим обязательной самоизоляции ввели в Элисте

В республике Калмыкия зафиксирован один случай заражения коронавирусной инфекцией, в изоляторе находятся 87 человек
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Режимы ЧС были введены в Элисте и пригородном селе Троицкое.Режимы ЧС были введены в Элисте и пригородном селе Троицкое.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Калмыкии также введен режим самоизоляции. В республике зафиксирован один случай заболевания коронавирусной инфекцией, еще 87 человек находятся в городе Элиста в изоляторе, а 12 в районах республики из категории «контактных».

Глава региона Бату Хасиков ужесточил дополнительные меры, чтобы не допустить развития пандемии. Режимы ЧС были введены в Элисте и пригородном селе Троицкое. На основании этого было ограничено движение городского и маршрутного транспорта между этими населенными пунктами.

По всей Калмыкии местным жителям запретили покидать свои квартиры. Как и в случае с Ростовской областью, можно выходит в ближайшие аптеку и магазин, выгуливать домашних питомцев, но не дальше ста метров от дома, а также выносить мусор. Также ограничения не коснулись случаев обращения за экстренной медицинской помощью, тех людей, которые идут на работу.

- Вводимые ограничения не относятся к деятельности медицинских и правоохранительных организаций, органов по делам ГО и ЧС, надзорных органов в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, - добавили в местной администрации. - Запреты также не распространяются на деятельность органов, обеспечивающих защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности

При этом документ также обязывает граждан соблюдать дистанцию друг от друга не менее 1,5 метров, в том числе в общественных местах и транспорте, за исключением поездок в такси.

Кроме того, до 5 апреля в Калмыкии приостановлена работа общепита, развлекательных и досуговых заведений, а также оказывающих косметические процедуры. Документ ограничил деятельность розничных магазинов, кроме продуктовых и магазинов промышленных товаров. Исключение составили магазины и общепиты, осуществляющие доставку. Ограничения также коснулись частных медицинских клиник, кроме тех, что оказывают экстренную стоматологическую помощь.

Сообщается, что нарушители установленного режима будут нести ответственность в соответствии с российским законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Сейчас очень важно оставаться дома!»: Баста пригласил всех на квартирник
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как доказать, что вы вышли на улицу вынужденно во время карантина
Василий Голубев объявил мораторий на проверки бизнеса
Полузащитника ФК "Ростов" Романа Еременко признали лучшим игроком
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: больницы получат миллиард рублей для борьбы с коронавирусом
Компания из Ростова начала поставку антисептиков на массовый рынок
Без стыда и совести: ростовчанин сначала ограбил женщину, а после с ней потрапезничал
Режим самоизоляции в Ростове-на-Дону: в городе замечены первые патрули, контролирующие соблюдение карантина
Педагога ростовского вуза осудили за взятки от студентов
Мужчине из Ростовской области грозит пять лет тюрьмы за создание борделя
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: одиноким пенсионерам бесплатное трехразовое питание доставляют домой
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: отменены 22 пригородных электрички
Коронавирус в Ростове-на-Дону: в регионе могут отсрочить или снизить платы за "коммуналку"
Коронавирус в Ростове-на-Дону: губернатор поручил разработать новые меры поддержки для жителей
МЧС напомнило вернувшимся из-за границы жителям Ростовской области о соблюдении двухнедельного карантина