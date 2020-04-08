2020-04-08T11:15:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 8 апреля 2020 года: на Дону еще 4 человека заболели COVID-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 8 апреля 2020 года: количество инфицированных увеличилось
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 8 апреля 2020 года: на Дону еще 4 человека заболели COVID-19. Фото: ФАО ООН.Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 8 апреля 2020 года: на Дону еще 4 человека заболели COVID-19. Фото: ФАО ООН.
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Утром 8 апреля стало известно о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области. По данным федерального Роспотребнадзора, на Дону выявлено еще 4 человека, заболевших COVID-19.

Согласно официальной статистике, на территории донского региона уже 21 человек больны коронавирусом. Однако, вчера губернатор Василий Голубев сообщил, что одна женщина выздоровела. Ростовчанка сумела справиться с инфекцией и сейчас чувствует себя хорошо.

Между тем, под присмотром врачей остаются 2965 жителей Дона. За весь период пандемии медицинским наблюдением было охвачено 8416 человек.

Тем не менее, всероссийская статистика оставляет желать лучше. За минувшие сутки в стране 1175 человек заболели подхватили опасный вирус. Всего в России зарегистрировано уже 8672 случая заражения в 81 регионе. Погибли 63 человека, а выздоровели 580.

Статистика по распространению коронавируса в России и регионах. Фото: стопкоронавирус.РФ

Статистика по распространению коронавируса в России и регионах. Фото: стопкоронавирус.РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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