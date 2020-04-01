2020-04-01T15:45:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: где и как получить спецпропуска, чтобы выйти из дома

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: оперативный штаб не будет выдавать такие справки всем работающим жителям региона
Дадаян Давид
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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: где и как получить спец пропуска, чтобы выйти из домаСамоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: где и как получить спец пропуска, чтобы выйти из дома
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В Ростове-на-Дону ввели всеобщий режиме самоизоляции - находиться на улице нельзя. Для свободного перемещения по городу работающим людям необходимо иметь при себе специальные пропуска. Сегодня, 1 апреля стало ясно, где можно их получить и что там будет указано.

Начальник правового управления при губернаторе Ростовской области Евгений Осыченко рассказал, что такие справки будут выдаваться прямо на работе руководителями организаций. В них будут указана различные данные, среди которых должность человека и место работы.

- Также там будет прописано относится ли предприятия, в котором работает сотрудник, к жизни обеспечивающим. Потому что в этом случае человек может свободно перемещаться по городу и выполнять свои обязанности. К примеру устранять аварий и прочее. Сейчас идет согласование этих бланков, но это уже нюансы, - рассказал Евгений Осыченко.

Он также добавил, что оперативный штаб не будет выдавать такие спец пропуска всему рабочему населению региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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