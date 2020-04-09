Синоптики спрогнозировали трехдневные заморозки в Ростове-на-Дону

Жителям донской столицы придется доставать теплые вещи из шкафа. В ближайшие три дня в Ростове-на-Дону ожидаются заморозки. Об этом сообщили в управлении по делам ГО и ЧС.

По прогнозам синоптиков, с 10 по 12 апреля температура резко понизится от -1 до -4 градусов во второй половине ночи и ранним утром.

- Возможны происшествия, связанные с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур, - отмечено в сообщении ведомства.

Специалисты управления по делам ГО и ЧС просят ростовчан соблюдать меры пожарной безопасности при обогреве помещений. Людям нужно избегать возможности переохлаждения и обморожения. Автомобилистам следует быть внимательными при поездке за рулем автомобиля и помнить о том, что в ночной период времени и ранним утром могут быть покрыты льдом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове побит температурный рекорд впервые за 25 лет

В донской столице синоптики зафиксировали новый температурный рекорд (подробности)