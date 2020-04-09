Ожидайте, граждане, к зиме бэби-бум : Ростовский школьник решил взорвать YouTube песней про коронавирус.

По Интернету гуляет клип, на котором харизматичный паренек-школьник, обложившись гречкой, мукой и консервами затягивает очередной хит. Экстравагантности образу добавляет туалетная бумага, которой он обвешался чуть ли не с головы до ног. При этом в качестве аккомпанемента - акулеле.

ВитьОК мечтает стать артистом.Фото: Личный архив героя публикации

На этот раз звезда YouTube не стал петь песню о калориях в картошке фри (самый его известный клип, набравший десятки тысяч просмотров был как раз про еду, - прим. автр.), а изложил свое видение на коронавирус и его последствия.

В его песне есть строки и про то, как «человек стал жестко чихать на других», и про дружбу на самоизоляции, и про сувенирную гречку. Прогнозирует 14-летний паренек к зиме бэби-бум, а также то, что вирус пройдет обязательно.

Поклонники обожают ВитьКа.Фото: Личный архив героя публикации

- ВитьОК действительно приступил к записи целого цикла песен про коронавирус и современную действительность, - рассказала «Комсомольской правде-Ростов» его мама Инесса Трубачева. - И появились они, как вы сами понимаете, не на пустом месте. Еще до введения режима самоизоляции день сына был расписан буквально по минутам - он работал в театре, снимался в рекламах и участвовал во всевозможных проектах. Но вместе с карантином закончилось все, в том числе и деньги.

Потому что в свои годы Витя получал определенные гонорары, которые были существенным вкладом в семейный бюджет. Тем более, что мы переехали из Ростова-на-Дону в Москву.

Мы, как и многие россияне, оказались в сложных условиях, и пока не понимаем, как пока вести хозяйство. Но сын не привык терять время даром, поэтому решил написать и исполнить то, что близко каждому. В итоге эти его клипы уже получили широкую популярность в Интернете. Так что поддерживаем друг друга, как можем. Хотя, конечно, пандемия уносит жизни многих людей. И это большая трагедия, но важно все же не терять оптимизма и верить в лучшее.

Паренек часто предстает в неожиданных амплуа.Фото: Личный архив героя публикации

К слову, про свой успех ВитьОК всегда говорит так: «Я делаю то, что мне нравится, исполняю то, что хотят слышать люди». Школьник уже засветился на шоу «Два голоса» по СТС и на Первом канале. Там он даже прямо заявил: его мечта - попасть на шоу «Голос. Дети».

В итоге попросил самого Андрея Малахова замолвить за себя словечко. Тогда известный шоумен прямо в эфире призвал голосовать за ростовского паренька, который часто выкладывает в Интернет свои песни хэштегом #ВитьканаГолос.

Кстати, еще в три года гадалка нагадала - Витя станет большой звездой. И вот уже много лет талантливый школьник планомерно идет к своей цели.

Ожидайте, граждане, к зиме бэби-бум : Ростовский школьник решил взорвать YouTube песней про коронавирус.

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