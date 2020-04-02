Продление нерабочей недели в Ростове –на-Дону: какие новые сроки ограничения установили и для чего

Сегодня, второго апреля, принято решение о продление нерабочей недели в Ростове-на-Дону. Об этом объявил Владимир Путин.

Новые сроки – конец месяца. Таким образом, до 30 апреля граждане должны оставаться дома, при этом их заработная плата сохраняется. При этом президент отметил, что если эпидемия пойдет на спад, то сроки нерабочей недели могут быть сокращены.

В этот период, по-прежнему, будут работать органы власти, больницы, аптеки, магазины. При этом, по словам президента, региональные власти сами вправе принимать комплекс профилактических мер, в том числе, и экономических, актуальных для каждого конкретного региона.

В Ростовской области появились новые заболевшие коронавирусной инфекцией. За последние сутки у еще 4 человек выявили COVID-19. Тесты на коронавирус подтвердили диагнозы. Таким образом количество инфицированных в Ростовской области - 9 человек. Соответствующую информация опубликовали 2 апреля на сайте СтопКоронавирус.рф. На этом портале размещаются все актуальные новости об инфекции в России по данным Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения.

С утра пришли обновленные данные по коронавирусу в России. Всего в стране зарегистрировали 771 новых случаев заражения. Больше всего в Москве.

Кроме того, в Ростовской области под медицинским наблюдением врачей находится 4 734 человека, из которых по месту жительства – 4 696.

Стоит отметить, что всего за весь период пандемии медики обследовали на вирус 7124 человека.