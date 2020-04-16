2020-04-16T11:01:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом на Дону стремительно растет

Только за последние сутки заболел 41 человек
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 16 апреля 2020 года. Фото: ФАО ООНКоронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 16 апреля 2020 года. Фото: ФАО ООН
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В Ростовской области стремительно увеличивается количество заболевших коронавирусом. Опасная инфекция каждый день поражает все больше жителей Дона. По данным регионального правительства, только за минувшие 24 часа в регионе выявлен 41 новый случай заражения.

Всего на территории области COVID-19 болеют уже 145 человек. 16 апреля стало известно, что новые положительные тесты зарегистрированы у жителей самых разных городов. Большинство из них - 14 человек - в Батайске и еще 10 из Ростова.

При этом людей, которые находятся под наблюдением медиков, наоборот становится все меньше. На данный момент их 1403. За весь период пандемии врачи обследовали 10032 донских жителей. В специальных лабораториях провели больше 11 тысяч тестов на наличие вируса.

Между тем статистика по России остается печальной. За последние сутки в стране выявлено еще 3448 новых случаев заражения. Это очередной рекорд. Всего болеют уже 27 938 человек, выздоровело - 2304, а скончалось - 232.

ИСТОЧНИК KP.RU

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