2020-04-12T11:08:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове, последние новости на 12 апреля 2020 года: на Дону 52 заболевших опасной инфекцией

Коронавирус в Ростове, последние новости на 12 апреля 2020 года: количество зараженных людей продолжает неуклонно расти [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Коронавирус в Ростове, последние новости на 12 апреля 2020 года: на Дону 52 заболевших опасной инфекциейКоронавирус в Ростове, последние новости на 12 апреля 2020 года: на Дону 52 заболевших опасной инфекцией
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Коронавирус в Ростове, последние новости на 12 апреля 2020 года: медики выявили еще 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области. Таким образом на территории донского региона зарегистрировано уже 52 человека, заболевших COVID-19. Соответствующую информацию дает федеральный оперативный штаб.

За сутки число заболевших увеличилось на 14 человек.Это самый большой прирост заболевших для нашего региона с момента начала пандемии. Люди, заразившиеся COVID-19, из разных территорий донского региона – 5 из Ростова-на-Дону, 3 из Мартыновского района, 2 из Зверево, по одному – из Батайска, Донецка, Цимлянского и Октябрьского районов Ростовской области.

Сейчас в стационаре на сегодня находятся 88 человек, в том числе - один ребенок. В тяжелом состоянии 8 человек, из них трое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Данные официальной статистики. Фото:стопкоронавирус.рф

Данные официальной статистики. Фото:стопкоронавирус.рф

- Под медицинским наблюдением находятся 2 тысячи 113 человек, из них на самоизоляции по месту жительства -2 тысячи 23 человека. Снято с медицинского наблюдения 6 994 человек, - рассказывают в пресс-службе областного правительства. - Всего за весь период медицинским наблюдением было охвачено 9 тысяч 107 человек.

Четыре человека вылечились от опасной болезни. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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