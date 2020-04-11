2020-04-11T11:46:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Главный врач принял в отделение пациентку с коронавирусом и обрек ростовскую больницу № 6 на карантин

Руководитель нарушил режим самоизоляции и продолжил прием больных
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Главный врач больницы Альберт Пирумян. Фото: официальный сайт ростовской больницы №6gb6.donpac.ruГлавный врач больницы Альберт Пирумян. Фото: официальный сайт ростовской больницы №6gb6.donpac.ru
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Пациенты и сотрудники ростовской больницы № 6 назвали преступной халатностью действия главного врача. В терапевтическое отделение поступила пациентка с подозрением на коронавирус. Женщину положили в палату к больным пневмонией, хотя должны были изолировать от людей, чтобы избежать распространения инфекции.

- В течение трех дней врачи ждали результатов анализов. Больную коронавирусом перевели в специализированное медицинское учреждение только после того, как ее диагноз подтвердился, - сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ по Южному федеральному округу.

В результате действий врачей под угрозой заражения оказались 52 человека, в числе которых сотрудники больницы и их родственники, а также соседи по палате. У всех этих людей был взят анализ на коронавирус. Сейчас городская больница № 6 закрыта на карантин.

Главный врач ростовской больницы Альберт Пирумян должен был самоизолироваться, но он предпочел этого не делать и продолжил прием пациентов.

- В результате безответственного отношения главврача к порученным обязанностям городская больница № 6 полностью выведена из строя и не может принимать пациентов, - отметили в ведомстве.

Все собранные материалы проведенной проверки были направлены для рассмотрения и принятия мер прокурору Ростовской области.

Сейчас решается вопрос о привлечении главного врача ростовской городской больницы № 6 к строгой дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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