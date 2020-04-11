2020-04-11T10:03:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: въезд в город закрыли для автотранспорта

Выясняем, можно ли приехать в Ростов-на-Дону во время самоизоляции 2020
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: въезд в город закрыли для автотранспортаСамоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: въезд в город закрыли для автотранспортаФото: Кирилл ВЕРШИНИН
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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: сотрудники госавтоинспекции донского региона начнут проверять все машины, въезжающие в город в субботу, 11 апреля. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Сейчас въезд разрешён только работающим людям при наличии справки, дающей право на передвижение в режиме самоизоляции.

- В случае отсутствия установленных оснований для передвижения, водителям рекомендуют вернуться по месту своего проживания, - отмечено в сообщении ведомства.

По словам представителей регионального отделения Госавтоинспекции, эта мера принята для недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки на территории региона и профилактики распространения опасного для человека коронавируса.

Как ранее сообщала "Комсомольская права-Ростов", количество постов ГИБДД на въездах в с девяти до одиннадцати. Всего по региону работает около 80 контрольных постов ГИБДД на въездах в различные населенные пункты Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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