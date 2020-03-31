2020-03-31T20:35:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Один из случаев заражения коронавирусом в Ростовской области мог оказаться незавозным

Поэтому сейчас решение о самоизоляции является единственно верным
Виктория Никитина
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В Ростовской области один из случаев коронавируса мог быть незавознымВ Ростовской области один из случаев коронавируса мог быть незавознымФото: "КП" Архив
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В донском регионе предположили, что один из случаев заражения коронавирусом мог оказаться незавозным.

Такое предположение выдвинул руководитель регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев. Он считает, что в одном из пяти выявленных по Ростовской области случаев заболевание не было привезено из другой страны, где "царствует" коронавирус.

Кроме того, Ковалев добавил, что в настоящее время решение о самоизоляции является наиболее верным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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