2020-03-31T18:41:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: что делать, если пожилым родственникам нужно привезти продукты и лекарства в другой город

Выясняем, является ли это нарушением режима полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В дни пандемии в донском регионе были установлены правила самоизоляцииВ дни пандемии в донском регионе были установлены правила самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: можно ли приехать к пожилым родственникам, которые живут в другом городе, если им понабились продукты и лекарства.

В дни пандемии в донском регионе были установлены правила самоизоляции. Новые правила вступили в силу со вторника, 31 марта, этого года и будут действовать до особого распоряжения. а нарушение правил самоизоляции придется заплатить штраф.

В связи с этим у многих горожан возникает вопрос о том, можно ли привозить пожилым родственникам продукты и лекарства в другой город на машине.

- Ни о каком ограничении передвижения на транспорте - личном, общественном, такси - в распоряжении губернатора речи не идёт. Разрешено посещение родственников старше 65 лет для обеспечения их лекарствами, продовольственными товарами и непродовольственными товарами первой необходимости, - сообщили в пресс-службе губернатора донского региона.

Как ранее сообщала "Комсомольская права-Ростов", правительство РФ обновило список товаров первой необходимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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