2020-03-31T18:04:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: кто будет контролировать

Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: рассказываем, кто будет проверять соблюдение правил
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: рассказываем, кто будет проверять соблюдение правилРежим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: рассказываем, кто будет проверять соблюдение правилФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: губернатор донского региона Василий Голубев принял особые меры в связи с коронавирусом. В области объявлена всеобщая самоизоляция.

У читателей «Комсомольской правды» возникает много вопросов. Например, кто и как будет контролировать соблюдение правил особого режима?

- Согласно статьи 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушений должностные лица Роспотребнадзора вправе наложить на граждан штраф за несоблюдение противоэпидемиологических мер. Кроме того, сегодня, 31 марта, Госдума РФ приняла законопроект о наделении полиции полномочиями по составлению протоколов за нарушение противоэпидемиологических мероприятий, - рассказали в пресс-службе губернатора.

Стоит отметь, что ответственность за несоблюдение противоэпидемиологических мер должностные лица Роспотребнадзора вправе наложить на граждан штраф от 100 до 500 рублей.

Как ранее сообщала "Комсомольская права-Ростов", 31 марта был принят законопроект о значительном увеличении штрафов за это нарушение. Так, для физических лиц штраф составляет от 15 до 40 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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