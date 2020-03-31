2020-03-31T16:08:32+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростове-на-Дону взвинтили цены на продукты, повышающие иммунитет

В несколько раз выросла стоимость лимоном и имбиря
Дадаян Давид
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В Ростове цена на лимоны повысилась в несколько раз. Фото: соц. сетиВ Ростове цена на лимоны повысилась в несколько раз. Фото: соц. сети
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В Ростове-на-Дону из-за коронавируса некоторые магазины взвинтили цены на продукты, которые повышают иммунитет. Жители донской столицы обратили внимание, что после введения в регионе карантина, стоимость привычных всем товаров резко выросла. Причем в несколько раз. Это при том, что президент Владимир Путин высказывался на этот счет и предупреждал, чтобы подобного не происходило. Свое негодование ростовчане выразили в социальных сетях, опубликовав фотографии из магазинов города.

Так, например, одна девушка пожаловалась, что лимоны стоят по 600 рублей за килограмм. Обычно цена на них не более 250 рублей. В другой торговой точке более выгодное, но от этого не менее шокирующее предложение. Килограмм лимонов там стоит чуть больше 400 рублей.

Затронуло повышение и имбирь. По сообщением возмущенный горожан цена на него просто космическая - до 5000 рублей. Все дело в том, что имбирь быстро разобрали, что вызвало дефицит товара.

Скорее всего такое положение вещей связано с тем, что в интернете поползли слухи: лимон и имбирь спасают от коронавируса. Однако, проверенных фактов от врачей на эту тему не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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