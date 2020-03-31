Пневмококк, грипп и вакцина БЦЖ: выясняем, какие прививки помогут в борьбе с коронавирусом

31 Март 2020 2020-03-31T13:36:49+03:00

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Из-за пандемии коронавируса люди продолжают искать средства, которые помогут избежать или хотя бы минимизировать последствия опасной болезни. Многие задаются вопросом: Поможет ли прививка от гриппа снизить риск заражения COVID-19 или уменьшить угрозу дальнейших осложнений? Так, Всемирная организация здравоохранения, основываясь на исследованиях ученых сообщает, что вакцинация от гриппа никак не влияет на восприимчивость к вирусам. Но прививка - это в любом случае хорошо, ведь заболеть гриппом может каждый даже во время борьбы с коронавирусом.

РИСК ВОСПАЛЕНИЯ ЛЕГКИХ МОЖНО СНИЗИТЬ

Опаснейшее осложнение COVID-19 - коронавирусная пневмония. В современной медицине есть прививка против воспаления легких. Вакцина поможет человеку создать иммунитет против бактерий пневмококков, которые являются возбудителями бактериальной пневмонии.

- Сами по себе вакцины против пневмококка достаточно эффективные и безопасные. В «мирное» время делать такие прививки стоит, чтобы защитить себя именно от бактериальных пневмоний, вызванных соответствующими возбудителями, - рассказывает kp.ru иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. - При этом существующие научные данные и медицинские наблюдения показывают: к сожалению, вакцина от пневмококков не может ощутимо помочь в борьбе с коронавирусом.

Пораженные опасным вирусом легкие могут стремительно превратить пневмонию в вирусно-бактериальную. В этом случае к очагу может добавится пневмококковый компонент, вакцина против которого существует. Присоединение бактерий вроде пневмококков не сыграет ключевой роли во время осложнений COVID-19. Пациенты получат сопутствующее лечение антибиотиками.

Ели вы уже поставили прививку от пневмококков — хорошо. Но в противном случае эту процедуру лучше отложить. Вы можете заразиться коронавирусом прямо по дороге в поликлинику.

ПРИВИВКА БЦЖ

Ученые задумались о прививки от туберкулеза, вакцины БЦЖ в качестве защите от COVID-19. Как сообщает kp.ru, американские эпидемиологи сравнили распространенность такой вакцинации с уровнем заболеваемости и смертности от коронавируса в разных странах. Специалисты пришли к выводам, что прививка от туберкулеза снижает риск заражения и тяжелых осложнений коронавирусной инфекции. Но российские специалисты пока с осторожностью относятся к этой точке зрения.

- На мой взгляд, пока, увы, нет убедительных научно-медицинских доказательств, что вакцина БЦЖ помогает в защите именно от COVID-19, - рассказывает в беседе kp.ru известный вакцинолог, врач-педиатр Евгений Тимаков. - При этом, безусловно, такая прививка очень важна для сохранения нашего здоровья, защиты от туберкулеза.

По его словам, существующие исследования, которые есть сегодня, действительно говорят именно о совпадении цифр, но нет четких данных и исследований.

- Насчет дальнейших исследований, безусловно, согласен и поддерживаю. Теоретически можно предположить, что при вакцинации БЦЖ возникает схожий вариант иммунного ответа. То есть появляются антитела, похожие на те, что образуются в организме при борьбе с COVID. Но насколько велика вероятность этого — большой вопрос. Все-таки возбудитель туберкулеза — бактерия, а здесь вирус… Тогда уж скорее можно было бы предполагать, что прививка от гриппа, вирусного заболевания, как-то поможет в защите от SARS-CoV-2. Но и подтверждений этого мы не видим, - отметил Евгений Тимаков.

Эксперт советует четко соблюдать предписания медиков. Людям необходимо придерживаться режима самоизоляции,часто мыть руки и проводить дезинфекцию помещений.

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ИСТОЧНИК KP.RU