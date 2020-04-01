Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону: на въездах в город выставили блокпосты

Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону: в среду, 1 апреля, в донской столице будут усилены меры безопасности для предотвращения угрозы распространения коронавируса. Как сообщает пресс-служба мэрии, на въездах в город выставили блокпосты.

За соблюдением режима самоизоляции будут следить дополнительные наряды Росгвардии и полиции на восьми въездах в город. Специалисты будут проверять документы автомобилистов и проводить разъяснительные беседы с водителями по вопросам соблюдения режима самоизоляции.

Сейчас покидать места своего проживания можно лишь в случаях покупки продуктов, лекарств, выгуливания собаки и выноса мусора. Люди должны выбирать ближайшие к дому магазины и аптеки. Гулять с собакой можно не далее, чем 100 метров от дома. Работающие должны получить специальные пропуска. Выезжать за город можно лишь в исключительных случаях, к которым относятся поездки для обеспечения товарами первой необходимости пожилых родственников, а также, если нужно забрать детей.

За нарушение режима полной самоизоляции людям грозит крупный штраф. Накануне Госдумой РФ в трех чтениях принят законопроект о значительном увеличении. Например, для физических лиц он составит от 15 тысяч рублей до 40 тысяч рублей.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», губернатор Ростовской области подписал документ о всеобщей самоизоляции, который вводит запрет для граждан покидать места своего проживания, а нарушителей особого режима могут оштрафовать. Режим самоизоляции на территории Ростова и области будет действовать до особого распоряжения. Всем работающим во время самоизоляции ростовчанам выдадут специальные пропуска.

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