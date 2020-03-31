Для передвижения по городу ростовчанам, работающим во время самоизоляции, выдадут специальные пропуска

Жителям Ростова-на-Дону, которые работают во время карантина и всеобщей самоизоляции, будут выдавать специальные пропуска.

С их помощью горожане смогут беспрепятственно передвигаться по донской столице – от места работа и до дома. Информация об этом появилась на сайте ростовской администрации 31 марта.

Как сообщил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев на совещании по недопущению распространения коронавирусной инфекции, работающие ростовчане уже с 1 апреля должны иметь при себе специальные пропуска и документ, удостоверяющий личность.

Кроме этого, южную столицу будут патрулировать сотрудники полиции и Росгвардии.

Они будут следить за соблюдением карантина и в случае его нарушения проводить с людьми профилактические беседы. Где и как именно получить спецпропуска пока неизвестно. По информации ростовской администрации, их будут выдавать.

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