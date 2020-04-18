2020-04-18T11:03:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростовской области почти 200 человек болеют коронавирусом

За минувшие сутки врачи выявили еще 29 случаев заражения
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 18 апреля 2020 года. Фото: ООНКоронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 18 апреля 2020 года. Фото: ООН
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По данным на 18 апреля на территории Ростовской области уже 197 человек больны COVID-19. За последние 24 часа специалисты получили подтвержденные результаты тестирования на коронавирус по 29 пациентам. Актуальную информацию дали в федеральном Роспотребнадзоре.

Новые случаи заражения выявлены во многих городах области. Большинство вновь заболевших - 11 человек - из Ростова-на-Дону. Шесть пациентов проживают в Азовском районе. Четыре - в Аксайском и три в Зверево. Остальные в Гуково, Красном Сулине, а также в районах области. Интересно, что 13 жителей Дона справились в опасной инфекцией и выздоровели. Сейчас они чувствуют себя хорошо.

Количество тех, кто находится под наблюдением медиков, увеличилось. Сейчас врачи следят за состоянием 1584 человек. Всего за весь период пандемии специалисты обследовали больше 10 тысяч человек. Больше 14 тысяч донских жителей прошли тестирование на коронавирус.

При этом в России статистика неутешительна. За минувшие сутки врачи выявили еще 4 785 случаев заражения COVID-19. Всего заболели уже 36 793 человека, а выздоровели 3057. Скончались от болезни 131 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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