2020-04-04T17:18:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону: утвержден антикризисный план социальной поддержки граждан

Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону: первый пакет экономических мер одобрил губернатор Василий Голубев
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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"Меры соцподдержки гражданам будут предоставляться независимо от наличия у них коммунального долга", - заявил Василий Голубев."Меры соцподдержки гражданам будут предоставляться независимо от наличия у них коммунального долга", - заявил Василий Голубев.
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Донской глава Василий Голубев утвердил сегодня, 4 апреля, первый пакет мер соцподдержки граждан на период ограничительных мероприятий по самоизоляции граждан из-за пандемии коронавируса, введенной распоряжением президента России Владимира Путина до 30 апреля.

Распоряжение губернатора предусматривает:

- Временное освобождение от уплаты взносов за капремонт за апрель и май для собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ростовской области;

- Прямую адресную помощь для малообеспеченных семей;

- Поддержку семей с детьми, приемных семей для пожилых и инвалидов, а также ряд других мер помощи.

Ранее Василий Голубев запретил приостанавливать либо ограничивать предоставление коммунальных услуг по причине образовавшихся долгов жильцов. Кроме того, губернатор Ростовской области наложил временное вето на проведение планово-предупредительных ремонтов, которые могут ограничить подачу коммунальных услуг либо энергоснабжение.

- Меры соцподдержки гражданам будут предоставляться независимо от наличия у них коммунального долга, - подчеркнул глава регионального правительства.

Существенная часть антикризисных мер направлена на поддержку малообеспеченных семей.

Среди ключевых решений губернатора Дона – увеличение в полтора раза размера величины прожиточного минимума для расчета среднедушевого дохода семьи, что позволит распространить адресную помощь на большее число семей Ростовской области.

Помимо этого, для расчета размера адресной помощи семьям с детьми соцслужбы будут исходить из размера величины прожиточного минимума для детей (10 402 рубля), а не учитывавшегося прежде прожиточного минимума на душу населения (10 039 рублей).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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