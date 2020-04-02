2 Апр 2020 2020-04-02T18:41:05+03:00

Продление режима полной самоизоляции в Ростове-на-Дону до 30 апреля 2020 года: что будет работать Фото: Иван МАКЕЕВ

Выясняем, что будет работать в Ростове-на-Дону во время продления режима полной самоизоляции до 30 апреля 2020 года

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Продление режима полной самоизоляции в Ростове-на-Дону до 30 апреля 2020 года: жители донского региона должны откататься от излишних перемещений и соблюдать все предписания для предотвращения распространения инфекции коронавируса COVID-19.

Жителям Ростовской области запрещено беспричинно покидать свои дома, исключения лишь в случаях, когда человеку необходимо купить продукты и лекарства, выбросить мусор, а также погулять с собакой. Так, со 2 по 30 апреля в прежнем режиме будут работать продуктовые магазины и аптеки, однако людям необходимо придерживаться дистанции от других посетителей в 1,5 - 2 метра.

В больницах временно отменены все плановые приемы. Медицинская помощь будет оказана в неотложных случаях, а также при условии, когда существует реальная угроза жизни и здоровью.

Сотрудники структур власти, медицины, полиции, МЧС, а также стратегически важных компаний деятельность, которых во время режима самоизоляции приостановить невозможно, продолжают работать.

Сейчас в донской столице сокращено количество общественного транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров. Власти пообещали вернуть на маршруты часть автобусов из-за многочисленных жалоб горожан.

Получать государственные услуги гражданам можно с помощью интернет-порталов, по телефону, а в случае необходимости подачи заявлений документы оставляются в специальном ящике, которые оборудованы в соответствующих ведомствах.

Банки и другие финансово-кредитные учреждения работают в соответствии с графиком, установленным в организации.

В Ростовской области временно отменены все общественно-массовые мероприятия. Во время режима самоизоляции закрыты: развлекательные заведения, кафе и рестораны, торговые центры, библиотеки, игровые площадки, салоны красоты, спортзалы и т.д.

Запрет на то, чтобы покидать дом, не распространяется на случаи, когда необходима экстренная медицинская помощь и существует другая прямая угроза жизни и здоровью. Людям можно привозить продукты, лекарства пожилым родственникам, однако при себе необходимо иметь подтверждающие документы, а также чеки и сами товары.

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ИСТОЧНИК KP.RU