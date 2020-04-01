Самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: люди, проживающие не по прописке, могут получить штраф за выход из дома

1 Апр 2020 2020-04-01T17:41:21+03:00

Люди, проживающие не по прописке, могут получить штраф за выход из дома.

Самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: полицейским еще придется доказать, что вы проживаете именно в том месте, о котором говорите

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Начальник правового управления при губернаторе Ростовской области Евгений Осыченко в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Дон-медиа» рассказал, как быть в случае, если вы вышли в магазин во время карантина, но место вашего фактического проживания не совпадает с адресом прописки. Полицейский проверят ваши документы - поймет, что вы находитесь вдалеке от своего дома, и выпишет штраф. Как избежать этого?

Несовпадения этих данных в паспорте с реальным положением вещей - уже повод для составления протокола об административном правонарушении. При этом, если вас все таки остановили сотрудники полиции во время всеобщей самоизоляции, придется еще доказать, что вы проживаете именно там, где говорите.

- Правоохранитель может спросить, а что именно находится в квартире? Попросит описать внутреннею обстановку в доме. Чтобы он мог понял, что вы и правда там живете, – отметил Осыченко.

Напомним, что во время всеобщей самоизоляции при нахождении на улице каждый человек должен иметь при себе паспорт. Работающие жители региона получат специальные пропуска. Такие справки буду выдавать руководители организаций, в которых граждане трудоустроены.

ИСТОЧНИК KP.RU