«Чем еще заняться в самоизоляции?»: Валерий Карпин принял роды у своей жены

Еще немного – и у Валерия Карпина будет своя женская футбольная команда. Сегодня, 4 апреля, специалист сообщил в своем инстаграме о рождении своей пятой дочери.

- Вот чем еще заняться в самоизоляции, как не принятием родов еще одной доченьки. Спасибо родненькая моя, Дарья, - написал трогательное послание своей супруге Карпин.

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Как добавила у себя на странице в социальной сети его счастливая жена Дарья, наставник «желто-синих» принял роды у своей второй половинки – причем уже во второй раз.

- Родилась наша маленькая принцесса. Второй раз мы прошли этот нелегкий путь вдвоем с Валерием – от начала родов и до ее первого крика. Карпин, я люблю тебя! – в порыве нежности призналась Дарья.

Супруги также разместили в соцсетях фотоснимок, на котором новорожденная девочка запечатлена вместе с родителями.

К слову, у Валерия Карпина есть две дочери от первого брака – это 22-летняя Мария и 17-летняя Валерия – а также дочка Дарья, рожденная нынешней женой Дарьей Гордеевой в 2018 году. Кроме того, у футбольного тренера еще одна внебрачная дочь — Вероника Рего появилась на свет в 1990 году и по возрасту является почти ровесницей его жены.

Наставник «Ростова» пока не стал сообщать, какое имя решили дать малышке.

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