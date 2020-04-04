2020-04-04T21:43:43+03:00
Спорт

«Чем еще заняться в самоизоляции?»: Валерий Карпин принял роды у своей жены

Главный тренер «Ростова» стал отцом уже в пятый раз. У него снова девочка!
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Новорожденная девочка стала вторым совместным ребенком Валерия Карпина и его жены Дарьи. Фото: instagram.com/vgkarpinНоворожденная девочка стала вторым совместным ребенком Валерия Карпина и его жены Дарьи. Фото: instagram.com/vgkarpin
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Еще немного – и у Валерия Карпина будет своя женская футбольная команда. Сегодня, 4 апреля, специалист сообщил в своем инстаграме о рождении своей пятой дочери.

- Вот чем еще заняться в самоизоляции, как не принятием родов еще одной доченьки. Спасибо родненькая моя, Дарья, - написал трогательное послание своей супруге Карпин.

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Вот чем ещё заняться в самоизоляции, как не принятием родов ещё одной доченьки Спасибо родненькая моя @dasha.karpina ЛЮБЛЮ ТЕБЯ #карпин #karpin #futbol #football #футбол #фкростов #fcrostov #rostovondon #ростовнадону
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Как добавила у себя на странице в социальной сети его счастливая жена Дарья, наставник «желто-синих» принял роды у своей второй половинки – причем уже во второй раз.

- Родилась наша маленькая принцесса. Второй раз мы прошли этот нелегкий путь вдвоем с Валерием – от начала родов и до ее первого крика. Карпин, я люблю тебя! – в порыве нежности призналась Дарья.

Супруги также разместили в соцсетях фотоснимок, на котором новорожденная девочка запечатлена вместе с родителями.

К слову, у Валерия Карпина есть две дочери от первого брака – это 22-летняя Мария и 17-летняя Валерия – а также дочка Дарья, рожденная нынешней женой Дарьей Гордеевой в 2018 году. Кроме того, у футбольного тренера еще одна внебрачная дочь — Вероника Рего появилась на свет в 1990 году и по возрасту является почти ровесницей его жены.

Наставник «Ростова» пока не стал сообщать, какое имя решили дать малышке.

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Валерий Карпин в своем микроблоге в Instagram поделился радостной новостью. 50-летний тренер и его жена ждут второго ребенка. Снимок, на котором трогательно обнимает супругу Дарью, тренер сопроводил шутливой подписью (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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