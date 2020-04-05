В Ростовской области поддельный «адвокат» на два месяца заменил собою в СИЗО настоящего арестанта

Фантастическая история, больше всего напоминающая лихо закрученный сюжет детективного фильма, а не реальные события, произошла в Ростовской области.

В донском СИЗО-5 два месяца находился другой человек, заменивший собой настоящего злоумышленника, который покинул изолятор и разгуливал на свободе. Подмены никто не заметил, а история стала известной только благодаря тому, что сбежавший из-под ареста мужчина снова начал заниматься неблаговидными делами и вновь попался полиции.

Как сообщает ГУФСИН России по Ростовской области, 4 апреля в Батайске по подозрению в краже задержали жителя города Волжского Волгоградской области 28-летнего Александра Погребнякова. Полицейские начали выяснять по своим базам, числятся ли за ним еще какие-нибудь криминальные деяния.

Во время проверки их ждало натуральное потрясение.

Выяснилось, что пойманный мужчина уже как несколько месяцев сидел в СИЗО №5 и по этой причине, в принципе, не мог заниматься противозаконной деятельностью.

Работники изолятора решили наведать псевдо-«Погребнякова», находившегося в камере де-факто, и поинтересовались: «Кто ты, парень?». В ответ мнимый преступник рассказал потрясающую историю, поразившую своей фееричностью даже бывалых оперативников.

Во время опроса он пояснил, что на самом деле является 28-летним жителем Краснооктябрьского района Волгограда Антоном Давковым. Еще в начале февраля текущего года он взял поддельное удостоверение адвоката, нацепил парик вместе с очками, а затем отправился на встречу со своим «подзащитным» — тем самым задержанным Александром Погребняковым, грустившим в следственном изоляторе.

Днем позже Давков пришел к своему другу снова. В этот раз они поменялись одеждой, при этом «адвокат» передал Погребнякову свой парик и очки, а также временную карточку-заменитель на документы, сданные часовому на КПП. «Сиделец» ушел с территории СИЗО №5 через общий выход, причем в сопровождении прапорщика.

При этом пока остается загадкой, что для Давкова стало причиной добровольно расстаться со своей свободой и отправиться в изолятор вместо сбежавшего оттуда Погребнякова.

Сейчас правоохранителями ведется тщательная проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего дела.

- Сотрудниками СИЗО-5 при проведении сверки лиц, содержащихся в учреждении под стражей, выявлено, что в камере, где должен содержаться один из обвиняемых по статье 158 УК РФ ("Кража"), вместо него находится другое лицо. При опросе установлено, что гражданин якобы является его адвокатом. Оба гражданина задержаны, в их отношении проводятся следственные действия, - сообщили в ГУФСИН России по донскому региону.

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